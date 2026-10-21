تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الموز وزبدة الفول السوداني.. لماذا يُنصح بتناولهما معًا؟

Lebanon 24
21-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الموز وزبدة الفول السوداني.. لماذا يُنصح بتناولهما معًا؟
الموز وزبدة الفول السوداني.. لماذا يُنصح بتناولهما معًا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم احتواء الموز على السكريات الطبيعية والكربوهيدرات، فإن تناوله مع زبدة الفول السوداني قد يساعد على الحد من الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم، ما يجعله خيارًا مناسبًا لوجبة خفيفة، بما في ذلك لمرضى السكري، مع مراعاة الكميات المتناولة.
Advertisement

وبحسب موقع "Verywell Health"، فإن البروتين والدهون الصحية في زبدة الفول السوداني، إلى جانب الألياف الموجودة في الموز، قد تسهم في إبطاء الهضم وامتصاص السكر وتعزيز الشعور بالشبع.

أبرز الفوائد الصحية المحتملة:

أولًا، تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد الجمع بين الكربوهيدرات الموجودة في الموز والبروتين والدهون غير المشبعة في زبدة الفول السوداني على إبطاء امتصاص السكر، ما قد يحد من التقلبات السريعة في مستوياته بعد تناول الطعام.

ثانيًا، إبطاء عملية الهضم

تسهم الألياف الموجودة في الموز، إلى جانب البروتين والدهون الصحية في زبدة الفول السوداني، في إبطاء الهضم وامتصاص السكر. كما يحتوي الموز على نشا مقاوم لا يُهضم بالكامل في الأمعاء الدقيقة.

ثالثًا، المساعدة على خفض ضغط الدم

يحتوي الموز على البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم ودعم صحة القلب وضبط ضغط الدم، وهي فوائد تكتسب أهمية خاصة لدى مرضى السكري بسبب ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لديهم.

رابعًا، تعزيز الحصول على المغنيسيوم

يحتوي الموز والفول السوداني على المغنيسيوم، الذي يؤدي دورًا في تنظيم مستويات السكر ودعم حساسية الجسم للأنسولين. وتشير دراسات إلى أن انخفاض مستوياته أكثر شيوعًا لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

ما الذي يجعل هذا المزيج مناسبًا؟
تتأثر استجابة الجسم لهذا المزيج بعدة عوامل، أبرزها كمية الكربوهيدرات وحجم الموزة ودرجة نضجها، إضافة إلى الألياف والبروتين والدهون التي قد تبطئ امتصاص السكر.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن تناول الكربوهيدرات مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني قد يحد من الارتفاع الحاد في مستوى الغلوكوز بالدم.

كذلك، يتميز الفول السوداني بمؤشر جلايسيمي منخفض يبلغ نحو 14، ما يعني أن تأثيره المباشر في رفع مستويات السكر محدود نسبيًا.

ومع ذلك، لا يمنع هذا المزيج ارتفاع السكر لدى الجميع، إذ تختلف الاستجابة من شخص إلى آخر. لذلك، يُنصح مرضى السكري باختيار موزة صغيرة وتناولها مع كمية معتدلة من زبدة الفول السوداني غير المحلاة، مع مراقبة مستويات السكر والالتزام بتوصيات الطبيب.
مواضيع ذات صلة
لهذا السبب تناولوا الفول السوداني على الإفطار
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل ارتداء فستان الزفاف.. أطعمة يُنصح بتناولها وأخرى بتجنبها
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوداني: الدعوة للحوار السوداني السوداني الشامل لتحقيق السلام تمثل إحدى الركائز لحل الأزمة
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل السوداني: البرهان وافق على توفير ضمانات مكتوبة للمشاركين في الحوار السوداني - السوداني
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

السودان

التزام

سوداني

السكري

هي فو

بالدم

هيدرا

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-10-22
Lebanon24
04:08 | 2026-10-22
Lebanon24
02:19 | 2026-10-22
Lebanon24
00:03 | 2026-10-22
Lebanon24
15:30 | 2026-10-21
Lebanon24
12:05 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24