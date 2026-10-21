الصحة العالمية تحذّر من مخاطر موجات الحر على الحوامل والأجنّة

حذّرت ، في تقرير نُشر الأربعاء، من أن التعرض لموجات الحر خلال الحمل قد يزيد خطر الولادة المبكرة بنسبة تصل إلى 26%، وفق دراسة نُشرت عام 2024 في مجلة "نيتشر".

Advertisement

ولفت التقرير إلى أن الحرارة الشديدة قد ترفع أيضًا احتمالات ولادة جنين ميت، والتشوهات الخلقية، والإصابة بسكري الحمل.

وأشار إلى أن الرضع دون سن العام تعرضوا في عام 2024 لأيام من موجات الحر تعادل نحو خمسة أضعاف ما شهده الأطفال المولودون بين عامي 1986 و2005.

وبحسب المنظمة، يتعرض نحو 1.5 مليار طفل حول العالم لموجات حر تزداد تواترًا أو مدةً أو شدةً.

ودعت المنظمة الحوامل إلى الإكثار من شرب السوائل، وتبريد الرقبة والقدمين بقطع قماش مبللة عند الحاجة، وتجنب الأنشطة خلال ساعات الحر الشديد قدر الإمكان.

كما شددت على ضرورة وضع السلطات الصحية خططًا للإنذار المبكر، وتوعية الأسر بالمخاطر، والاستعداد لتوفير الرعاية اللازمة للأعداد المتزايدة من الحوامل والرضع خلال فترات الحر الشديد.

وأكدت المنظمة أهمية جمع مزيد من البيانات عالميًا، بما يساعد السلطات على تحديد المخاطر المتصاعدة وقياس حجمها بدقة.