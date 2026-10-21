هل تؤثر حرارة الشاي في فوائده الصحية؟

وحلّلت الدراسة، المنشورة في مجلة "Journal of Internal Medicine"، بيانات أكثر من 485 ألف شخص في ، تراوحت أعمارهم بين 30 و79 عاماً، على مدى نحو 9 سنوات. وخلال فترة المتابعة، سُجّلت أكثر من 14,800 إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينها النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين المحيطية.وبحسب الدكتورة ليانا وين، في تصريحات لشبكة " إن"، فإن الأشخاص الذين يشربون الشاي ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الأمراض بنسبة 11%، مقارنة بمن يتناولونه بوتيرة أقل، بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والتدخين والوزن والنشاط البدني.

وأظهرت النتائج أن شرب الشاي بدرجة حرارة معتدلة، سواء في درجة حرارة الغرفة أو ساخناً دون أن يصل إلى حد الحرق، ارتبط بمخاطر أقل. في المقابل، ارتبط تناوله شديد السخونة بارتفاع المخاطر بنسبة 16% مقارنة بمن لا يشربونه بانتظام، مع الإشارة إلى أن تقدير درجات الحرارة استند إلى إجابات المشاركين، ما قد يؤثر في دقة النتائج.وأوضحت وين أن الشاي يحتوي على مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة والالتهابات، والتي قد تساعد في دعم صحة الأوعية الدموية وتحسين ضغط ومستويات . كما أن تناوله من دون سكر بدلاً من المشروبات المحلّاة قد يساهم في تقليل استهلاك السكر.ورغم أن الشاي الأسود أظهر ارتباطاً أكثر اتساقاً بانخفاض مخاطر أمراض القلب ضمن الدراسة، فإن الشاي الأسود والأخضر يمكن أن يكونا جزءاً من نظام غذائي صحي.ولم تحدد الدراسة كمية يومية موصى بها، إذ لم يعتمد الباحثون حجماً موحداً للأكواب. وتنصح وين بترك الشاي ليبرد قبل شربه، مع مراقبة إجمالي استهلاك الكافيين، مؤكدة أن الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن تظل من أبرز الخطوات للحفاظ على صحة القلب.