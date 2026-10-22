تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

سرطان الثدي الذي يتخفّى وراء أعراض الالتهاب.. علامات مبكرة لا يجب تجاهلها

Lebanon 24
22-10-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سرطان الثدي الذي يتخفّى وراء أعراض الالتهاب.. علامات مبكرة لا يجب تجاهلها
سرطان الثدي الذي يتخفّى وراء أعراض الالتهاب.. علامات مبكرة لا يجب تجاهلها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّرت اختصاصية جراحة الأورام في مركز مايو كلينك الشامل للسرطان، الدكتورة تينا ج. هيكن، من أهمية الانتباه إلى التغيرات السريعة التي قد تطرأ على الثدي، مشيرةً إلى أن سرطان الثدي الالتهابي يُعد من الأنواع النادرة والأكثر عدوانية، وقد يظهر من دون تشكّل كتلة محسوسة، ما يجعل اكتشافه تحدياً في بعض الحالات.
Advertisement

وبحسب المعلومات التي عرضتها هيكن خلال ندوة إعلامية نظمتها مايو كلينك في 12 تشرين الأول 2026، قد تظهر العلامات الأولية للمرض على شكل احمرار أو تورم في أحد الثديين، أو تغير في لون الجلد وملمسه، وهي أعراض قد تتشابه مع التهاب الثدي المعتاد.

ويشكّل سرطان الثدي الالتهابي نحو 1 إلى 5 في المائة من حالات سرطان الثدي، وفقاً للأرقام الواردة في بيان مايو كلينك. وتكمن خطورته في سرعة تطوره، إذ قد تتبدل الأعراض خلال أشهر قليلة نتيجة انتشار الخلايا السرطانية في الأوعية اللمفاوية الدقيقة الموجودة في جلد الثدي، ما يؤدي إلى اضطراب التصريف اللمفاوي وظهور تغيرات جلدية واضحة.

أعراض قد تختلط بالتهاب الثدي

وأوضحت هيكن أن من العلامات التي تستدعي الانتباه ظهور احمرار أو تورم ملحوظ في أحد الثديين، وارتفاع حرارته عند اللمس، إلى جانب تغير لون الجلد إلى الوردي أو الأحمر أو الأرجواني. وقد يظهر أيضاً ما يُعرف باسم «جلد البرتقال»، حيث يصبح الجلد أكثر سماكة وتبدو عليه انخفاضات صغيرة تشبه قشرة البرتقال.

وأشارت إلى أن التشابه بين هذه الأعراض وأعراض التهاب الثدي، خصوصاً لدى النساء المرضعات، قد يؤدي إلى تأخر التشخيص. لذلك، فإن استمرار الأعراض أو عدم تحسنها بعد العلاج بالمضادات الحيوية يستدعي إعادة التقييم الطبي وإجراء الفحوص والتصوير المناسبين، وقد تتطلب الحالة أخذ خزعة لتأكيد التشخيص.

العلاج يعتمد على ثلاث مراحل أساسية

وفي ما يتعلق بالعلاج، أوضحت هيكن أن التعامل مع سرطان الثدي الالتهابي يختلف عن بعض الأنواع الأخرى من سرطان الثدي، إذ يبدأ عادةً بالعلاج الجهازي قبل الجراحة، ثم يتبعه العلاج الإشعاعي، وفقاً لحالة المريضة ومدى انتشار المرض.

وتشمل الخطة العلاجية ثلاثة محاور رئيسية:

  • العلاج الجهازي: يبدأ به الأطباء عادةً بهدف تقليص الورم ومهاجمة الخلايا السرطانية، وقد يشمل العلاج الكيميائي أو العلاجات الموجهة أو العلاج المناعي، بحسب خصائص الورم.
  • الجراحة: تُجرى بعد تقييم الاستجابة للعلاج الأولي، وتشمل عادةً استئصال الثدي المصاب والعقد اللمفاوية القريبة، وفقاً للتقييم الطبي.
  • العلاج الإشعاعي: يُستخدم بعد الجراحة لاستهداف جدار الصدر والمناطق اللمفاوية المعنية، بهدف تقليل احتمال عودة المرض موضعياً.

وأكدت هيكن أن تحديد العلاج المناسب يتطلب مراعاة مرحلة المرض والخصائص البيولوجية للورم والحالة الصحية العامة للمريضة، ولا يعني اعتماد هذا النهج أن جميع الحالات تتلقى العلاج نفسه.

العلاجات الموجهة والمناعية

وشهدت السنوات الأخيرة تطورات في علاج بعض أنواع سرطان الثدي الالتهابي، ولا سيما الأورام التي تُظهر زيادة في بروتين HER2. وأوضحت هيكن أن الجمع بين العلاجات الموجهة لهذا البروتين والعلاج الكيميائي أسهم في تحسين الاستجابة العلاجية لدى بعض المريضات.

كما لفتت إلى أهمية الأدوية المقترنة بالأجسام المضادة، وهي علاجات تجمع بين جسم مضاد يتعرف على هدف محدد في الخلية السرطانية ودواء مضاد للسرطان، بهدف إيصال العلاج إلى الخلايا المستهدفة بصورة أكثر دقة. وقد تُستخدم بعض هذه الأدوية بعد الجراحة في حالات محددة، خصوصاً عندما لا تحقق المريضة استجابة مرضية كاملة للعلاج السابق للجراحة.

أما العلاج المناعي، فقد أصبح خياراً لبعض المريضات المصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، الذي لا يحتوي على مستقبلات الإستروجين والبروجستيرون ولا يُظهر زيادة في بروتين HER2. ويعتمد استخدامه على مرحلة المرض ومعايير الأهلية العلاجية، ولا يناسب جميع الحالات.

وشمل التطور العلاجي أيضاً تقنيات التخطيط للإشعاع، ومنها العلاج الإشعاعي منظّم الشدة، الذي يساعد على توجيه الجرعات نحو المناطق المستهدفة بدقة أكبر، مع الحد من تعرض الأنسجة السليمة المحيطة للإشعاع قدر الإمكان.

فريق طبي متعدد التخصصات

وشددت هيكن على أهمية التعاون بين اختصاصيي جراحة الأورام وطب الأورام والعلاج الإشعاعي والأشعة التشخيصية وعلم الأمراض والوراثة الطبية، إلى جانب اختصاصيي التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، لوضع خطة علاجية تتناسب مع احتياجات كل مريضة.

ويؤكد هذا النهج أهمية الانتباه إلى التغيرات غير المعتادة في الثدي وعدم تجاهل الأعراض المستمرة، حتى في غياب كتلة محسوسة. كما أن التقييم الطبي المبكر يساعد على الوصول إلى التشخيص الصحيح وتحديد الخيارات العلاجية المناسبة.

مواضيع ذات صلة
ما الأسباب وراء انتشار سرطان الثدي؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 01:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر على سرطان الثدي
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 01:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يجب استبدال جهاز "الراوتر"؟ علامات لا ينبغي تجاهلها
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 01:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أعراض تبدو عادية...لكنها قد تحمل إنذارًا مبكرًا للسرطان
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 01:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

مايو كلينك

علاجية

الجراح

ون بين

المري

الشام

الصدر

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-22
Lebanon24
15:13 | 2026-10-22
Lebanon24
14:29 | 2026-10-22
Lebanon24
13:05 | 2026-10-22
Lebanon24
12:33 | 2026-10-22
Lebanon24
11:00 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24