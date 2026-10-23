كيف يؤثر "فيتامين د" على الالتهاب في الجسم؟

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قد يساعد "فيتامين د" على تنظيم الاستجابة المناعية والحد من الالتهاب في الجسم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين أو بعض الحالات الصحية، إلا أن تناول مكملاته لا يضمن انخفاض الالتهاب لدى الجميع.ويؤدي الالتهاب دوراً طبيعياً في حماية الجسم من العدوى والإصابات؛ إذ يطلق الجهاز المناعي مواد كيميائية تساعد على التعافي. لكن استمرار هذه الاستجابة لفترات طويلة قد يؤدي إلى التهاب مزمن يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض، منها أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.ويسهم "فيتامين د" في تنظيم نشاط الخلايا المناعية والتحكم في إنتاج بعض البروتينات، المعروفة باسم "السيتوكينات"، التي تشارك في تحفيز الالتهاب. كما يساعد على الحفاظ على التوازن المناعي والحد من الاستجابات المفرطة التي قد تسهم في استمرار الالتهاب.وأشارت أبحاث إلى وجود ارتباط بين انخفاض مستويات "فيتامين د" وارتفاع مؤشرات الالتهاب في الجسم، لكن هذه العلاقة لا تثبت أن نقص الفيتامين هو السبب المباشر للالتهاب، أو أن تناول مكملاته سيؤدي حتماً إلى خفضه.