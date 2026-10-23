تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل تتسارع شيخوخة المرأة مع الحمل المتقارب؟

Lebanon 24
23-10-2026 | 10:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل تتسارع شيخوخة المرأة مع الحمل المتقارب؟
هل تتسارع شيخوخة المرأة مع الحمل المتقارب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يمر جسم المرأة خلال الحمل بتغيرات هرمونية ومناعية واستقلابية كبيرة، ولا تنتهي هذه التحولات بمجرد الولادة؛ إذ يحتاج الجسم إلى وقت ليستعيد توازنه ويتعافى من أعباء الحمل. وتشير مراجعة علمية حديثة إلى أن تقارب فترات الحمل قد يحد من فرص التعافي، ويؤدي إلى تراكم بعض التغيرات المرتبطة بالشيخوخة البيولوجية.

ووفقاً لمراجعة علمية نُشرت في مجلة "تريندز إن إندوكرينولوجي آند ميتابوليزم"، درس الباحثان ستيفن ألبرايت وجيسي بوغانيك، من جامعة هارفارد ومستشفى بريغهام والنساء في الولايات المتحدة، نتائج أبحاث شملت بيانات نحو 47 مليون حالة حمل حول العالم. وتشير المراجعة إلى أن الفترة الفاصلة بين الحمل والآخر قد تؤثر في قدرة الجسم على التعافي. 
Advertisement
 
وتبلغ التغيرات الفسيولوجية ذروتها عادة خلال الثلث الأخير من الحمل أو عند الولادة، ثم يبدأ الجسم بالتعافي تدريجياً خلال فترة ما بعد الولادة. لكن حدوث حمل جديد قبل اكتمال التعافي قد يترك مجالاً أقل لاستعادة التوازن؛ ما قد ينعكس على بعض مؤشرات العمر البيولوجي.

ولا تتأثر هذه العملية بالفاصل بين الحملين وحده؛ إذ تلعب عوامل أخرى دوراً، منها عمر المرأة، والحالة الغذائية، والأمراض السابقة، والتوتر، والحرمان من النوم، والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بالانتظار 24 شهراً على الأقل بعد الولادة الحية قبل محاولة الحمل مجدداً، بهدف تقليل المخاطر الصحية على الأم والطفل.
 
ومع ذلك، يشدد الباحثون على أن النتائج لا تثبت أن تقارب الحمل يؤدي حتماً إلى شيخوخة أسرع أو أضرار دائمة؛ فالدراسة مراجعة للأبحاث السابقة وليست تجربة مباشرة تثبت علاقة سببية. ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لفهم التأثيرات طويلة الأمد بدقة. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
تحذير للنساء بعد الإصابة بسكري الحمل
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُعزز علاج اكتئاب الحمل نمو دماغ الطفل؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن إبطاء الشيخوخة؟ دراسة توضح
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"هل اقتربت نهاية الشيخوخة"؟ أول تجربة بشرية تكشف نتائج مثيرة
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

الولايات المتحدة

جامعة هارفارد

منظمة الصحة

النساء في

تريند

الحرم

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-10-23
Lebanon24
04:00 | 2026-10-23
Lebanon24
01:00 | 2026-10-23
Lebanon24
23:00 | 2026-10-22
Lebanon24
16:00 | 2026-10-22
Lebanon24
15:13 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24