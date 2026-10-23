5 أطعمة تساعد على الحد من اشتهاء الحلويات

تشير تقارير صحية إلى أن الرغبة الشديدة في تناول السكر قد تدفع إلى استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى زيادة غير مقصودة في الوزن. ورغم صعوبة مقاومة اشتهاء الحلويات لدى البعض، فإن إدخال بدائل غذائية صحية إلى النظام اليومي قد يساعد في الحد من هذه الرغبة والسيطرة عليها.

ووفقاً لموقع «هيلث لاين»، هناك خمسة أطعمة يمكن أن تساعد في إشباع الرغبة في تناول السكريات، مع توفير عناصر غذائية مفيدة للجسم.

1. الفاكهة

تُعد الفاكهة بديلاً طبيعياً للحلويات، إذ تمنح مذاقاً حلواً إلى جانب الألياف والمركبات النباتية المفيدة. ويمكن اختيار أنواع أكثر حلاوة، مثل المانجو والعنب، أو إضافتها إلى الزبادي للحصول على وجبة خفيفة أكثر إشباعاً.

2. الشوكولاته الداكنة

يمكن استبدال الشوكولاته بالحليب بالشوكولاته الداكنة، التي تحتوي على مركبات نباتية تُعرف باسم البوليفينولات، وقد تسهم خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات في دعم صحة القلب والوظائف الإدراكية. ومع ذلك، فهي تحتوي أيضاً على السكر والدهون، لذا يُنصح بتناولها باعتدال.

3. الزبادي

يتميز الزبادي، خصوصاً اليوناني، بمحتواه الغني بالبروتين والكالسيوم، ما قد يساعد على تعزيز الشعور بالشبع والحد من الشهية. ويُفضّل اختيار الأنواع غير المحلاة والخالية من السكر المضاف للاستفادة من قيمتها الغذائية دون استهلاك سكريات إضافية.

4. التمر

على الرغم من احتواء التمر على نسبة مرتفعة من السكر الطبيعي، فإنه يوفر الألياف وعناصر غذائية متنوعة. وتشير دراسة أُجريت عام 2020 على أشخاص مصابين بالسكري إلى أن تناول ثلاث تمرات يومياً لمدة 16 أسبوعاً لم يؤثر في مستويات سكر ، كما ارتبط بتحسن مستويات . ويمكن تناوله مع اللوز أو غيره من المكسرات، مع مراعاة الاعتدال في الكمية.

5. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على الكربوهيدرات والألياف، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامينا «أ» و«ج» والبوتاسيوم. وقد يساعد إدراجها ضمن الوجبات المتوازنة على تعزيز الشعور بالشبع وتوفير مصدر للكربوهيدرات، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من الطعام خلال اليوم. ويمكن تحضيرها مشوية مع القرفة والبابريكا للحصول على مذاق حلو ومميز.

وتشير هذه الخيارات إلى أن التعامل مع الرغبة في تناول السكر لا يتطلب بالضرورة الامتناع التام عن الأطعمة الحلوة، بل يمكن أن يبدأ باختيار بدائل أكثر توازناً من الناحية الغذائية، مع الانتباه إلى الكميات المستهلكة والحرص على تنويع .