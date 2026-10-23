تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

5 أطعمة تساعد على الحد من اشتهاء الحلويات

Lebanon 24
23-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
5 أطعمة تساعد على الحد من اشتهاء الحلويات
5 أطعمة تساعد على الحد من اشتهاء الحلويات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تشير تقارير صحية إلى أن الرغبة الشديدة في تناول السكر قد تدفع إلى استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى زيادة غير مقصودة في الوزن. ورغم صعوبة مقاومة اشتهاء الحلويات لدى البعض، فإن إدخال بدائل غذائية صحية إلى النظام اليومي قد يساعد في الحد من هذه الرغبة والسيطرة عليها.

ووفقاً لموقع «هيلث لاين»، هناك خمسة أطعمة يمكن أن تساعد في إشباع الرغبة في تناول السكريات، مع توفير عناصر غذائية مفيدة للجسم.

1. الفاكهة

تُعد الفاكهة بديلاً طبيعياً للحلويات، إذ تمنح مذاقاً حلواً إلى جانب الألياف والمركبات النباتية المفيدة. ويمكن اختيار أنواع أكثر حلاوة، مثل المانجو والعنب، أو إضافتها إلى الزبادي للحصول على وجبة خفيفة أكثر إشباعاً.

2. الشوكولاته الداكنة

يمكن استبدال الشوكولاته بالحليب بالشوكولاته الداكنة، التي تحتوي على مركبات نباتية تُعرف باسم البوليفينولات، وقد تسهم خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات في دعم صحة القلب والوظائف الإدراكية. ومع ذلك، فهي تحتوي أيضاً على السكر والدهون، لذا يُنصح بتناولها باعتدال.

3. الزبادي

يتميز الزبادي، خصوصاً اليوناني، بمحتواه الغني بالبروتين والكالسيوم، ما قد يساعد على تعزيز الشعور بالشبع والحد من الشهية. ويُفضّل اختيار الأنواع غير المحلاة والخالية من السكر المضاف للاستفادة من قيمتها الغذائية دون استهلاك سكريات إضافية.

4. التمر

على الرغم من احتواء التمر على نسبة مرتفعة من السكر الطبيعي، فإنه يوفر الألياف وعناصر غذائية متنوعة. وتشير دراسة أُجريت عام 2020 على أشخاص مصابين بالسكري إلى أن تناول ثلاث تمرات يومياً لمدة 16 أسبوعاً لم يؤثر في مستويات سكر الدم، كما ارتبط بتحسن مستويات الكوليسترول. ويمكن تناوله مع اللوز أو غيره من المكسرات، مع مراعاة الاعتدال في الكمية.

5. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على الكربوهيدرات والألياف، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامينا «أ» و«ج» والبوتاسيوم. وقد يساعد إدراجها ضمن الوجبات المتوازنة على تعزيز الشعور بالشبع وتوفير مصدر للكربوهيدرات، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من الطعام خلال اليوم. ويمكن تحضيرها مشوية مع القرفة والبابريكا للحصول على مذاق حلو ومميز.

وتشير هذه الخيارات إلى أن التعامل مع الرغبة في تناول السكر لا يتطلب بالضرورة الامتناع التام عن الأطعمة الحلوة، بل يمكن أن يبدأ باختيار بدائل أكثر توازناً من الناحية الغذائية، مع الانتباه إلى الكميات المستهلكة والحرص على تنويع النظام الغذائي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
5 أطعمة مسائية قد تساعد على استقرار سكر الدم
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
5 أطعمة غنية بالألياف قد تساعد في تخفيف الإمساك
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تشتهي الحوامل أطعمة معينة؟ العلماء يقتربون من الإجابة
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
5 أطعمة تساعد على مكافحة الالتهابات المزمنة وتعزيز صحة الجسم.. تعرف اليها
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الكوليسترول

اليونان

المعادن

السكري

الخال

ليونا

شويت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:11 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-10-24
Lebanon24
06:30 | 2026-10-24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-24
Lebanon24
00:56 | 2026-10-24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24