ليست البرتقال.. فاكهة شهيرة تُعزز المناعة وتفاجئكم بفوائدها!

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وبحسب موقع "Verywell Health"، تحتوي كل 100 غرام من الجوافة على نحو 228 ملليغراماً من فيتامين سي، مقارنة بنحو 59 ملليغراماً في الكمية نفسها من البرتقال، ما يعني أن الجوافة توفر قرابة 4 أضعاف الكمية الموجودة في البرتقال.يؤدي فيتامين سي دوراً مهماً في تعزيز وظائف الجهاز المناعي، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.كذلك، يساهم في تحسين امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ويدعم إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد والأنسجة، فيما قد يؤدي نقصه إلى التأثير سلباً في بعض وظائف المناعة.تبلغ الكمية اليومية الموصى بها للبالغين نحو 90 ملليغراماً للرجال و75 ملليغراماً للنساء، مع ارتفاع الاحتياجات في حالات معينة، بينها الحمل والتدخين.ونظراً إلى أن الجسم لا يخزن كميات كبيرة من هذا الفيتامين، يُنصح بالحصول عليه بانتظام من خلال الغذاء.وفي حين أن تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي لا يسبب عادة مشكلات صحية مرتبطة بزيادة هذا الفيتامين، فإن الإفراط في تناول مكملاته قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية.ورغم تفوق الجوافة على البرتقال في محتوى فيتامين سي، يؤكد المختصون أهمية التنويع في تناول الفواكه والخضروات للحصول على العناصر الغذائية المختلفة، إذ لا يمكن الاعتماد على نوع واحد من الطعام لتعزيز المناعة أو الوقاية من الأمراض.