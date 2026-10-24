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صحة

القهوة صباحاً قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة!

Lebanon 24
24-10-2026 | 15:00
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القهوة صباحاً قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة!
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كشفت دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة تولين الأميركية أن توقيت شرب القهوة قد يؤدي دوراً مهماً في تعزيز صحة القلب وإطالة العمر، مشيرةً إلى أن تناولها خلال ساعات الصباح يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، خصوصاً الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب الدراسة المنشورة في "المجلة الأوروبية للقلب"، والتي نقل نتائجها موقع "فيري ويل هيلث"، حلّل الباحثون بيانات أكثر من 40 ألف بالغ شاركوا في المسح الوطني الأميركي لفحص الصحة والتغذية، مع متابعة امتدت لنحو عقد من الزمن، سُجّلت خلالها 4295 حالة وفاة.
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وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور لو تشي، أن الهدف كان تحديد تأثير توقيت استهلاك القهوة في صحة القلب، نظراً إلى تأثيرات الكافيين في وظائف الجسم، لافتاً إلى أن النتائج قد تسهم مستقبلاً في تطوير الإرشادات الغذائية لتشمل التوقيت الأنسب لتناول القهوة.

القهوة صباحاً.. نتائج لافتة

قسّم الباحثون المشاركين إلى 3 مجموعات، ضمّت الأولى الأشخاص الذين يشربون القهوة صباحاً بنسبة 36%، والثانية الذين يتناولونها على مدار اليوم بنسبة 16%، فيما شكّل غير المستهلكين للقهوة 48%.

وأظهرت النتائج أن شرب القهوة صباحاً ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 16%، وتراجع خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31%، مقارنةً بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة.

في المقابل، لم تُسجّل فروق ملحوظة في معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين يتناولون القهوة طوال اليوم وأولئك الذين لا يشربونها إطلاقاً.

كما أظهرت الدراسة أن تناول القهوة صباحاً بكميات معتدلة، تتراوح بين كوبين و3 أكواب، أو بكميات أكبر تتجاوز 3 أكواب، ارتبط بانخفاض خطر الوفاة، فيما سُجّل ارتباط بانخفاض الخطر أيضاً لدى من يكتفون بكوب واحد صباحاً.

لماذا يُعد توقيت شرب القهوة مهماً؟

رجّح الباحثون أن يكون تأثير توقيت القهوة مرتبطاً بالساعة البيولوجية للجسم، إذ إن تناول الكافيين خلال فترة بعد الظهر أو المساء قد يؤدي إلى اضطراب الإيقاع اليومي ومستويات بعض الهرمونات، وفي مقدمتها الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، ما قد ينعكس على ضغط الدم والالتهابات.

وفي تعليق علمي مرافق للدراسة، أوضح البروفيسور توماس إف. لوشر أن نشاط الجهاز العصبي الودي يبلغ مستويات مرتفعة عند الاستيقاظ صباحاً، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال اليوم، مشيراً إلى أن استهلاك القهوة في ساعات متأخرة قد يؤثر سلباً في أنماط النوم الطبيعية.

وشدّد الباحثون على أن الدراسة قائمة على الملاحظة، وبالتالي لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين شرب القهوة صباحاً وإطالة العمر، لكنها تقدم مؤشرات إلى أهمية توقيت استهلاكها، إلى جانب الكمية المتناولة، في الحفاظ على صحة القلب.
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