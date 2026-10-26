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صحة

تحتاج إلى أكثر من الترطيب.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن البشرة الجافة والحساسة

Lebanon 24
26-10-2026 | 05:00
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تحتاج إلى أكثر من الترطيب.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن البشرة الجافة والحساسة
تحتاج إلى أكثر من الترطيب.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن البشرة الجافة والحساسة photos 0
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شدّ الجلد بعد غسل الوجه، والقشور الدقيقة التي تظهر على سطحها، والاحمرار الذي يتكرر مع تغيّر الطقس أو استخدام بعض مستحضرات العناية، كلها علامات قد تشير إلى حاجة البشرة الجافة والحساسة إلى ما هو أبعد من الترطيب اليومي.

فخلف هذه المظاهر، قد يكمن اضطراب في الحاجز الجلدي، ذلك الدرع الطبيعي الذي يحافظ على رطوبة البشرة ويحميها من العوامل الخارجية. وعندما تتراجع قدرته على أداء وظيفته، تصبح البشرة أكثر عرضة لفقدان الماء والتهيّج، فتدخل في دائرة من الجفاف وعدم الارتياح. وهي تحتاج في هذه الحالة إلى فهم احتياجاتها، واختيار المكونات التي تدعم حاجزها الواقي، واعتماد روتين يعيد إليها التوازن والنعومة ويحافظ على رطوبتها على المدى الطويل.
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حاجز البشرة أساس التوازن
تتولى الطبقة الخارجية من الجلد مهمة تنظيم فقدان الماء والحد من نفاذ المواد المهيّجة، وتؤدي الدهون الموجودة بين خلاياها، ومنها السيراميدات، دوراً أساسياً في الحفاظ على تماسك هذا الحاجز. أما عندما تتراجع كفاءته، فيفقد الجلد الماء بمعدل أكبر، وقد تظهر علامات الجفاف والاحمرار والحكة، حتى عند استخدام مكونات كانت البشرة تتحملها سابقاً.

تتعدد العوامل التي قد تؤثر في سلامة الحاجز الجلدي، من غسل الوجه المتكرر إلى استخدام الماء الساخن والمنظفات القاسية، فضلاً عن الإفراط في التقشير أو استعمال مكونات فعّالة عدة في الروتين نفسه. كما يمكن أن تزيد الظروف المناخية الجافة من فقدان الرطوبة.

ولا تعني هذه الأعراض بالضرورة أن البشرة حساسة بطبيعتها؛ فقد تكون الحساسية مؤقتة نتيجة اضطراب الحاجز الجلدي، أو مرتبطة بحالة مثل الأكزيما أو التهاب الجلد التماسي. لذلك، يساعد فهم السبب على اختيار العناية المناسبة بدلاً من التعامل مع كل حالة بالطريقة نفسها.
ثلاث آليات متكاملة للترطيب
تعمل المكونات المرطبة بطرق مختلفة، ويمنح فهم وظائفها تصوراً أوضح لما تحتاج إليه البشرة الجافة. فالمواد الجاذبة للرطوبة، مثل الغليسرين وحمض الهيالورونيك، تساعد على جذب الماء والاحتفاظ به في الطبقات السطحية من الجلد. أما المواد المطرّية، فتساهم في تنعيم سطح البشرة وتحسين ملمسه، فيما تعمل المواد العازلة على تقليل تبخر الماء.

وتبرز أهمية السيراميدات في دعم الحاجز الجلدي، إذ تشكل جزءاً من الدهون الطبيعية التي تساهم في الحفاظ على تماسك الطبقة الخارجية. ويمكن أن تكون التركيبات التي تجمع بين مكونات جاذبة للرطوبة وأخرى داعمة للحاجز أكثر ملاءمة للجفاف المستمر من الاعتماد على مكوّن واحد.

يعتمد اختيار قوام المرطب على شدة الجفاف ومدى تقبل البشرة له. فالكريمات والمراهم أكثر غنى بالدهون من المستحضرات الخفيفة، وقد تساعد على الحد من فقدان الماء في حالات الجفاف الواضح. أما البشرة التي تتأثر بسهولة ببعض التركيبات، فتحتاج إلى اختيار ما يوفر لها الراحة من دون التسبب في انسداد المسام أو التهيّج.


التنظيف اللطيف يحمي الرطوبة
يبدأ الحفاظ على راحة البشرة من طريقة تنظيفها. فالماء الساخن والفرك القوي يزيلان الدهون الطبيعية التي تساعد على حماية سطح الجلد، وتزيد الشعور بالشد والجفاف بعد الغسل. لذلك، يفضّل استخدام ماء فاتر ومنظف لطيف خالٍ من العطور، مع تجنب المقشرات الحبيبية والمنظفات التي تترك البشرة مشدودة أو جافة. وبعد الغسل، يكفي تجفيف الوجه بالتربيت الخفيف، ثم تطبيق المرطب بينما لا تزال البشرة رطبة قليلاً.

وتوصي الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية بوضع المرطب مباشرة بعد الاستحمام أو غسل البشرة للمساعدة على الاحتفاظ بالماء. كما تشدد على اختيار تركيبات خالية من العطور، إذ قد تسبب العطور تفاعلات لدى البشرة المعرضة للحساسية. وتتضمن إرشاداتها للعناية بالبشرة الجافة تجنب الماء الساخن واختيار الكريمات أو المراهم المناسبة بدلاً من الاكتفاء بالمستحضرات الخفيفة.

مكونات تستدعي الانتباه
تحتاج البشرة الجافة والحساسة إلى التعامل بحذر مع الأحماض المقشرة والريتينويدات وغيرها من المكونات الفعّالة التي قد تزيد الجفاف أو تسبب اللسع والاحمرار، خصوصاً عند الإفراط في استخدامها أو الجمع بين عدة مكونات قوية.

وعند ظهور التهيّج، يكون تبسيط الروتين خطوة عملية؛ إذ يمكن التوقف مؤقتاً عن المكونات المهيّجة غير الضرورية، والاكتفاء بالتنظيف اللطيف والترطيب والحماية من الشمس إلى أن تتحسن البشرة. ومن الأفضل إدخال أي مكوّن جديد بصورة تدريجية، مع اختباره على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على الوجه كاملاً.

كذلك، من المهم التمييز بين عبارة "خالٍ من العطور" وعبارة "غير معطر"، لأن المستحضرات غير المعطرة قد تحتوي على مواد تخفي رائحة المكونات الأخرى، وهي مواد قد لا تناسب بعض أنواع البشرة الحساسة.


روتين يحافظ على راحة البشرة
تستفيد البشرة الجافة والحساسة من روتين بسيط وثابت، يتضمن تنظيفاً لطيفاً، وترطيباً صباحاً ومساءً، وواقياً من الشمس واسع الطيف بدرجة حماية لا تقل عن SPF 30 خلال النهار، على أن تكون تركيبته ملائمة للبشرة ولا تسبب لها التهيّج.

وتساعد بعض التعديلات اليومية على الحد من الجفاف، مثل تقصير مدة الاستحمام، واستخدام الماء الفاتر، وتجنب الاحتكاك القوي بالمنشفة، والاستعانة بمرطب للجو عندما يكون الهواء الداخلي جافاً.
كما أن تعديل الروتين وفق تغيرات الطقس قد يكون ضرورياً للحفاظ على راحة البشرة طوال العام، أما شرب الماء واتباع نظام غذائي متوازن، فهما جزء من العناية بالصحة العامة، لكنهما لا يغنيان عن الترطيب الموضعي عند وجود جفاف واضح.

وعندما يستمر الاحمرار أو الحكة، أو تظهر تشققات مؤلمة أو طفح متكرر، تصبح استشارة طبيب الجلدية ضرورية لتحديد السبب واستبعاد الحالات التي تحتاج إلى علاج متخصص.
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