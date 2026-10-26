إنجازٌ طبيّ... تصميم لقاح يُخفض عودة سرطان الجلد بنسبة 42 في المئة

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أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من تجربة سريرية دولية أنّ أول لقاح مخصص بتقنية "mRNA" ضدّ سرطان الجلد، خفّض خطر عودة الميلانوما أو الوفاة بنسبة 42% عند إضافته إلى العلاج المناعي القياسي، وهي نتيجة فاقت توقعات الباحثين.وعرضت النتائج الباحثة الرئيسية في التجربة، اختصاصية الأورام لونغ من معهد الميلانوما ، خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبية لعام 2026، وفق موقع ساينس أليرت.وترى لونغ أن النتائج تمثل تحولاً جوهرياً في مكافحة السرطان عبر تسخير الجهاز المناعي بطريقة أكثر تخصيصاً، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يتحقق من قبل في تاريخ تطوير أدوية السرطان. ووصف اختصاصي الأورام فوندرهايد، الرئيس المنتخب للجمعية الأميركية لأبحاث السرطان والذي لم يشارك في التجربة، النتائج بأنها بين أكبر الإنجازات في هذا المجال، وذلك في تصريحات لصحيفة " تايمز".وطورت شركتا موديرنا وميرك اللقاح لمنع عودة الميلانوما بعد الجراحة. ويبدأ الباحثون بتحديد التسلسل الجيني لورم كل مريض ومعرفة ما يميز بصمته الجينية عن الخلايا السليمة، ثم يُصمم اللقاح على هذا الأساس ليشكل ما يشبه ملصق مطلوبين يعرّف الجهاز المناعي بالسرطان.