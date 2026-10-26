إنجازٌ طبيّ... تصميم لقاح يُخفض عودة سرطان الجلد بنسبة 42 في المئة

أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من تجربة سريرية دولية أنّ أول لقاح مخصص بتقنية "mRNA" ضدّ سرطان الجلد، خفّض خطر عودة الميلانوما أو الوفاة بنسبة 42% عند إضافته إلى العلاج المناعي القياسي، وهي نتيجة فاقت توقعات الباحثين.
وعرضت النتائج الباحثة الرئيسية في التجربة، اختصاصية الأورام جورجينا
لونغ من معهد الميلانوما الأسترالي
، خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبية لعام 2026، وفق موقع ساينس أليرت.
وترى لونغ أن النتائج تمثل تحولاً جوهرياً في مكافحة السرطان عبر تسخير الجهاز المناعي بطريقة أكثر تخصيصاً، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يتحقق من قبل في تاريخ تطوير أدوية السرطان. ووصف اختصاصي الأورام روبرت
فوندرهايد، الرئيس المنتخب للجمعية الأميركية لأبحاث السرطان والذي لم يشارك في التجربة، النتائج بأنها بين أكبر الإنجازات في هذا المجال، وذلك في تصريحات لصحيفة "نيويورك
تايمز".
وطورت شركتا موديرنا وميرك اللقاح لمنع عودة الميلانوما بعد الجراحة. ويبدأ الباحثون بتحديد التسلسل الجيني لورم كل مريض ومعرفة ما يميز بصمته الجينية عن الخلايا السليمة، ثم يُصمم اللقاح على هذا الأساس ليشكل ما يشبه ملصق مطلوبين يعرّف الجهاز المناعي بالسرطان.
ويعمل اللقاح إلى جانب العلاج المناعي الذي يمنع السرطان من خداع الجهاز المناعي وإظهار خلاياه كأنها طبيعية. غير أن هذا العقار واحد لجميع المرضى، ما يجعل إضافة علاج مخصص لكل مريض عاملاً يحسّن النتائج. (العربية)