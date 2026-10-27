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صحة

قبل تقدم سرطان الرئة.. تركيبة علاجية تطيل البقاء

Lebanon 24
27-10-2026 | 03:00
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قبل تقدم سرطان الرئة.. تركيبة علاجية تطيل البقاء
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بعد انتهاء العلاج الأولي لسرطان الرئة، لا تنتهي بالضرورة رحلة العلاج. فعندما تظهر الفحوص أن المرض لم يتقدم، يبدأ سؤال آخر: كيف يمكن الحفاظ على هذه السيطرة أطول فترة ممكنة؟ وهل تمنح إضافة دواء في هذه المرحلة فرصة أفضل من انتظار عودة السرطان إلى النشاط؟.

هذا السؤال اختبرته تجربة دولية متقدمة لدى مرضى بسرطان الرئة صغير الخلايا في مرحلته واسعة الانتشار.
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وأظهرت نتائجها أن الجمع بين دواء "إمديلترا"، واسمه العلمي تارلاتاماب، والعلاج المناعي دورفالوماب، المعروف تجاريا باسم "إيمفينزي"، أطال البقاء مقارنة باستخدام دورفالوماب وحده.

النتائج تقدم تقدما مهما لفئة محددة من المرضى، لكنها لا تعني اكتشاف علاج لجميع سرطانات الرئة، ولا أن تقديم أي دواء مبكرا سيحقق الفائدة نفسها.

نافذة بعد العلاج الأولي

شملت تجربة "ديلفي-305"، من المرحلة الثالثة، 563 مريضا لم يتقدم مرضهم بعد تلقي علاج أولي يجمع دورفالوماب مع العلاج الكيميائي القائم على البلاتين وإيتوبوسيد.

ووُزع المشاركون عشوائيا إلى مجموعتين: تلقت الأولى تارلاتاماب مع دورفالوماب، بينما واصلت الثانية دورفالوماب وحده، ضمن ما يعرف بالعلاج الصياني.

وهذه المرحلة ليست توقفا عن العلاج، وإنما استمرار لخطة تهدف إلى إطالة السيطرة على المرض بعد العلاج الأولي. لذلك، فإن كلمة "أبكر" هنا تشير إلى استخدام التركيبة قبل تقدم السرطان، ولا تعني أن المشاركين كانوا في مرحلة مبكرة من الإصابة.

وعُرضت النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام، ونُشرت بالتزامن في دورية "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين". وترعى التجربة شركة "أمجن"، بمساهمة تمويلية وتوفير دورفالوماب من "أسترازينيكا".

ماذا تغير لدى المرضى؟

في تحليل مرحلي مخطط له مسبقا، بلغ وسيط البقاء الكلي 21.1 شهرا مع التركيبة، مقابل 12.7 شهرا مع دورفالوماب وحده.

والوسيط مقياس إحصائي لنتائج المجموعة، وليس موعدا متوقعا لوفاة مريض بعينه؛ إذ تختلف الاستجابة والمدة بين الأشخاص.

كما بلغ وسيط الفترة دون تقدم المرض 7.4 أشهر مع العلاجين، مقابل 1.9 شهر مع العلاج المنفرد. وهذا المقياس يتابع المدة حتى تقدم المرض أو الوفاة، ويختلف عن البقاء الكلي.

وتشير المقارنة إلى أن إضافة تارلاتاماب خلال مرحلة الصيانة قد تمنح المرضى وقتا أطول قبل تدهور المرض. لكنها لا تثبت القضاء عليه، ولا تحسم وحدها جميع الأسئلة المتعلقة بأفضل ترتيب للعلاجات.

الفائدة تقابلها مخاطر

لم يأت التحسن دون زيادة في الآثار الجانبية. فقد سُجلت آثار مرتبطة بالعلاج من الدرجة الثالثة أو أعلى لدى 20.9 بالمئة من متلقي التركيبة، مقابل 10.8 بالمئة مع دورفالوماب وحده.

وظهرت متلازمة إطلاق السيتوكينات لدى نحو نصف متلقي التركيبة. وهي استجابة التهابية مرتبطة بتنشيط الجهاز المناعي، وكانت معظم الحالات المسجلة بدرجات منخفضة، مع تسجيل حالة واحدة من الدرجة الثالثة.

وهذا يجعل السلامة جزءا أساسيا من تقييم النتائج، إلى جانب إطالة البقاء. فالاختيار يحتاج إلى موازنة الفائدة المحتملة مع المخاطر، وقدرة المريض على تحمل العلاج ومتطلبات متابعته.

لمن تصلح هذه النتائج؟

تخص النتائج مرضى بسرطان الرئة صغير الخلايا واسع الانتشار، لم يتقدم مرضهم بعد العلاج الأولي المحدد في التجربة. ولا يمكن نقلها تلقائيا إلى أنواع أخرى من سرطان الرئة، أو إلى مرضى تختلف ظروفهم العلاجية.

كما أنها ناتجة عن تحليل مرحلي، ما يجعل استمرار المتابعة مهما لفهم مدة الفائدة والسلامة على المدى الأطول. ونشر النتائج لا يعني اعتماد هذا الاستخدام تلقائيا في جميع الدول.

بالنسبة للمريض، يتمثل السؤال العملي في مدى انطباق شروط التجربة على حالته، وما إذا كانت الفائدة المتوقعة تبرر المخاطر. أما الرسالة البحثية، فهي أن مرحلة السيطرة على السرطان قد تكون فرصة لتعديل العلاج، قبل أن يفرض تقدم المرض قرارا جديدا.
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