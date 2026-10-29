تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

جفاف العين بعد ساعات أمام الشاشات.. لماذا لا تكفي القطرات المرطبة؟

Lebanon 24
29-10-2026 | 00:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جفاف العين بعد ساعات أمام الشاشات.. لماذا لا تكفي القطرات المرطبة؟
جفاف العين بعد ساعات أمام الشاشات.. لماذا لا تكفي القطرات المرطبة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يعاني كثيرون من حرقة العينين واحمرارهما والشعور بوجود رمل فيهما بعد ساعات من العمل أمام الكمبيوتر، وقد تستمر هذه الأعراض حتى بعد الابتعاد عن الشاشات، وغالباً ما ترتبط بجفاف العين.

ويحدث الجفاف عندما يقل إنتاج الدموع، أو تتبخر بسرعة، أو تفقد قدرتها على ترطيب سطح العين. ووفقاً للمعهد الوطني الأميركي للعيون، قد تسهم بعض الأدوية والمشكلات الصحية والبيئات الجافة والتعرض للرياح والدخان في تفاقم الحالة.

لماذا لا تكفي الدموع وحدها؟

لا يرتبط ترطيب العين بكمية الدموع فقط، بل بجودتها واستقرار طبقتها الواقية. لذلك، قد لا تكون القطرات المرطبة كافية عندما ينتج الجفاف عن سرعة تبخر الدموع أو اضطراب الغدد الموجودة في الجفون.

غدد صغيرة تتحكم في تبخر الدموع

تفرز الغدد الميبومية في الجفون مواد دهنية تساعد على الحد من تبخر الدموع. وعندما تنسد فتحاتها أو تتراجع كفاءتها، تصبح طبقة الدموع أقل استقراراً، ما قد يؤدي إلى الحرقة والاحمرار والشعور بوجود جسم غريب وتشوش الرؤية. وقد يعاني الشخص في الوقت نفسه من نقص إنتاج الدموع وزيادة تبخرها.

كيف تؤثر الشاشات في العينين؟

يؤدي التركيز في شاشات الكمبيوتر والهواتف إلى انخفاض معدل الرمش أحياناً، أو عدم اكتماله، ما يعيق توزيع الدموع على سطح العين ويزيد الجفاف والتهيج.

وتوصي الأكاديمية الأميركية لطب العيون بأخذ فترات راحة والرمش بانتظام، مع وضع الشاشة أسفل مستوى النظر قليلاً. ويمكن اتباع قاعدة "20-20-20"، أي النظر كل 20 دقيقة إلى جسم يبعد نحو 6 أمتار لمدة 20 ثانية، فضلاً عن تجنب توجيه هواء المكيف أو المروحة مباشرة نحو الوجه.

هل تكفي القطرات المرطبة؟

قد تساعد الدموع الاصطناعية في تخفيف الجفاف الخفيف، لكن العلاج المناسب يتوقف على سبب المشكلة وشدتها. وقد يشمل العناية بالجفون واستخدام الكمادات الدافئة لتحسين إفرازات الغدد الميبومية، أو علاجات أخرى يحددها الطبيب بعد الفحص.

ويُنصح بمراجعة طبيب العيون إذا استمرت الحرقة أو تكرر الاحمرار أو تشوش الرؤية. أما الألم الشديد أو التغير المفاجئ في النظر أو الحساسية الشديدة للضوء، فتتطلب تقييماً طبياً عاجلاً.

ولا يعتمد جفاف العين على مدة استخدام الشاشات وحدها، بل يتأثر بكمية الدموع وجودتها والعوامل التي تحدد استقرارها. لذا، يبقى تحديد السبب الخطوة الأساسية لاختيار العلاج المناسب، بدلاً من الاكتفاء بتخفيف الأعراض مؤقتاً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تعاني من حرقة في العين بعد ساعات على الشاشة؟ هذا ما يجب ان تعرفه
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لا تكفي راحة نهاية الأسبوع لتعويض نقص النوم؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أكثر إرهاقًا للعين.. الشاشات أم الكتب الورقية؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الصدي متمسّك باعتكافه.. والوعود لا تكفي
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

الأكاديمية الأميركية

أكاديمية

التركي

الاحمر

الترك

العلا

القطر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-29
Lebanon24
04:27 | 2026-10-29
Lebanon24
03:00 | 2026-10-29
Lebanon24
17:09 | 2026-10-28
Lebanon24
14:30 | 2026-10-28
Lebanon24
11:00 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24