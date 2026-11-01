لماذا لم يعد المعدل الطبيعي لحرارة الإنسان 37 درجة مئوية؟

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لأكثر من قرن ونصف، ظل الرقم 37 درجة مئوية معياراً ذهبياً عالمياً لحرارة الجسم السليم. لكن أبحاثاً طبية حديثة تؤكد أن متوسط حرارة الإنسان ينخفض تدريجياً، لتبلغ القراءة المعتادة اليوم نحو 36.4 درجة مئوية.ووفقا لتقرير نشرته شبكة " " تعود نقطة البداية إلى الطبيب الألماني كارل فوندرليش عام 1851، حين قام بتحليل قياسات تحت الإبط لأكثر من 25 ألف مريض ليصيغ معيار 37 درجة الشهير.ورغم أن مؤرخي الطب يشيرون إلى احتمال وجود عدم دقة في معايرة موازين الحرارة القديمة، تؤكد دراسات حديثة من ، شملت مئات الآلاف من السجلات الممتدة من وحتى العصر الحالي، أن الانخفاض حقيقي ويعكس تحولاً بيولوجياً فعلياً.ويعزو العلماء هذا الانخفاض المستمر إلى سببين رئيسين:في القرن التاسع عشر، كانت العدوى الميكروبية المزمنة جزءاً يومياً من حياة البشر، كالتدرن الرئوي، وسوء صحة الأسنان، والطفيليات المعوية. هذه المستمرة من الجهاز المناعي تستهلك طاقة حرارية هائلة ترفع حرارة الجسم. ومع تطور المضادات الحيوية واللقاحات وتحسن الصرف الصحي، تراجعت تلك الالتهابات بشكل قياسي.أتاح التكييف والتدفئة المركزية العيش في مناطق راحة حرارية شبه ثابتة، ما يقلل حاجة الأجسام لحرق سعرات لضبط توازنها. كما أظهرت دراسات على مجتمع "تسيماني" الأصلي في غابات الأمازون انخفاضاً مماثلاً في متوسط حرارتهم خلال عقدين فقط مع تحسن الرعاية الصحية وارتداء الأحذية الواقية من الديدان.