خطر صحي خفي قد تحمله أكياس الشاي البلاستيكية.. هذا ما كشفته الدراسات

قد تزيد أكياس الشاي من تعرض الإنسان للجزيئات البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية المرتبطة بها، إذ يمكن أن تنتقل بعض هذه الملوثات إلى المشروب عند ملامسة الماء الساخن.

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كشفت دراسة، نشرت في مجلة "npj Science of "، أن أكياس الشاي التابعة لأربع علامات تجارية أطلقت ما بين 555 و2498 جزيئا بلاستيكيا دقيقا في المتوسط لكل كوب، عند نقعها لمدة ثلاث دقائق في ماء بدرجة حرارة 95 درجة مئوية.كما رصد الباحثون ثنائي الفينول أ (BPA) ومركبات ملدّنة في جميع عينات الشاي المحضّر باستخدام الأكياس البلاستيكية. وتراوحت كمية ثنائي الفينول أ بين 4.55% و21.70% من المدخول اليومي المسموح به، وفق تقييم الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA).في المقابل، احتوت أوراق الشاي السائب على ما بين 146 و1178 جزيئا لكل كيلوغرام، أي نحو 0.3 إلى 2.4 جزيء لكل حصة تزن غرامين. لكن المقارنة ليست مباشرة، لأن الباحثين حللوا أوراق الشاي السائب دون تحضيرها بالطريقة نفسها المستخدمة مع الأكياس.لم تقس الدراسة التأثيرات الصحية بصورة مباشرة، لكن الباحثين أشاروا إلى أن ثنائي الفينول أ قد يؤثر في التوازن الهرموني، وأن التعرض لهذه المادة من الشاي قد يضاف إلى ما يصل إلى الجسم من مصادر أخرى. وتظل المخاطر الفعلية بحاجة إلى مزيد من البحث.يوصي الباحثون باستخدام أوراق الشاي السائب بدلا من الأكياس البلاستيكية، وتحضيرها في أوان من الخزف أو المعدن. كما يقترحون غسل الأوراق بالماء البارد قبل تحضيرها للحد من بعض الملوثات المحتملة.وتؤكد الدراسة الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد مستويات التعرض بدقة، ورصد الجزيئات الأصغر حجما، وقياس في الشاي السائب بعد تحضيره بالطريقة المعتادة.ولا تثبت النتائج أن أكياس الشاي البلاستيكية تسبب ضررا صحيا مباشرا، لكنها تشير إلى احتمال انتقال جزيئات ومواد كيميائية منها إلى المشروب.