بشروط.. القهوة قد تحمي من السكري وأمراض القلب

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متى يصبح الكافيين خطرًا؟

توضح الجمعية أن تناول ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا يُعد آمنًا عمومًا لمعظم البالغين الأصحاء، وهي كمية تعادل نحو 3 إلى 5 أكواب من القهوة، بحسب حجم الكوب وطريقة التحضير. بحسب جمعية القلب ، تشير دراسات إلى أن شرب القهوة باعتدال قد يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري من النوع الثاني، لكن هذه الفوائد لا تعود بالضرورة إلى الكافيين وحده.متى يصبح الكافيين خطرًا؟توضح الجمعية أن تناول ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا يُعد آمنًا عمومًا لمعظم البالغين الأصحاء، وهي كمية تعادل نحو 3 إلى 5 أكواب من القهوة، بحسب حجم الكوب وطريقة التحضير.

لكن تجاوز الكميات المناسبة، خصوصًا عبر مشروبات الطاقة والمكملات المركزة، قد يسبب ارتفاع ضغط واضطرابات في ضربات القلب.



وتشير الأبحاث إلى أن الكافيين قد يرفع ضغط الدم مؤقتًا، ويكون تأثيره أكثر وضوحًا لدى بعض المصابين بارتفاع الضغط.



فوائد محتملة للقهوة

وأظهرت مراجعة شملت 28 دراسة أن تناول 3.5 أكواب من القهوة يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 20%، بينما بلغت النسبة 30% لدى من تناولوا خمسة أكواب.



ويرجح الباحثون أن تسهم مركبات القهوة النباتية، ومنها حمض الكلوروجينيك، في هذه النتائج، خاصة أن القهوة منزوعة الكافيين ارتبطت أيضًا بفوائد صحية.