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صحة

كيف تؤثر طريقة إعداد الشاي على صحة القلب؟

Lebanon 24
02-11-2026 | 14:00
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خلصت مراجعة بحثية حديثة، نُشرت في مجلة Beverage Plant Research، إلى وجود ارتباط بين استهلاك الشاي وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري من النوع الثاني، مشيرة إلى أن هذه الفوائد تختلف باختلاف نوع الشاي وطريقة تحضيره.

وحلل باحثون من الصين والولايات المتحدة نتائج دراسات أُجريت على البشر والحيوانات، مع التركيز على الشاي الأخضر والأسود، إلى جانب أنواع أخرى مثل الأصفر والشاي الداكن المخمّر.
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وأوضحت أخصائية التغذية وان نا تشون، أن الأدلة البحثية تشير إلى فوائد محتملة للشاي في دعم صحة القلب والوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

في المقابل، حذرت المراجعة من أن الشاي المعبأ قد يفقد جزءاً من مضادات الأكسدة خلال عمليات المعالجة والتعقيم الحراري، فيما يحتوي "شاي الفقاعات" غالباً على السكر والمحليات والنكهات والحليب ومكونات إضافية ترفع محتواه من السعرات الحرارية.
 
وقد تضيف هذه المكونات نحو 150 إلى 200 سعرة حرارية للحصة الواحدة من "شاي الفقاعات"، بحسب حجم المشروب وطريقة تحضيره. كما أن الإفراط في تناول السكريات المضافة قد يرفع خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

ونصحت وان بالتعامل مع الشاي المعبأ و"شاي الفقاعات" باعتبارهما خيارين للاستهلاك العرضي، بدلاً من الاعتماد عليهما يومياً للحصول على فوائد صحية.

ولتعزيز الاستفادة من الشاي، أوصت باختيار الأنواع الخضراء أو السوداء غير المحلاة والمحضرة في المنزل، ونقعها في ماء ساخن لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق، مع تجنب إضافة كميات كبيرة من السكر. (إرم نيوز) 
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