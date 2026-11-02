تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

قبل موعد الولادة.. لماذا تراود المرأة الحامل كوابيس مزعجة؟

Lebanon 24
02-11-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قبل موعد الولادة.. لماذا تراود المرأة الحامل كوابيس مزعجة؟
قبل موعد الولادة.. لماذا تراود المرأة الحامل كوابيس مزعجة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تختبر العديد من النساء الحوامل في الأسابيع الأخيرة قبل  الولادة تجارب نوم غريبة ومليئة بالأحلام الغامضة أو الكوابيس المزعجة. 

ويؤكد الخبراء والمتخصصون في صحة الأمومة أن هذه الظاهرة طبيعية وشائعة تماماً؛ إذ تمثل الأحلام انعكاساً مباشراً للأفكار والمشاعر ومستويات القلق التي تعيشها الأم خلال النهار مع اقتراب موعد وضع جنينها وتحمل مسؤوليات الأمومة الجديدة.
Advertisement
 
ووفقاً لموقع "بيبي سنتر" تتنوع الرموز التي تظهر في أحلام الحوامل خلال هذه المرحلة؛ إذ يرمز الحلم بالسفر أو الرحلات إلى مسار الانتقال نحو مرحلة الأمومة؛ فإذا كانت الرحلة هادئة دلّ ذلك على الحماسة والاطمئنان، بينما تعكس الرحلات الشاقة والمضللة الخوف من المجهول. 

كما ترمز الأحلام المرتبطة بالألعاب والرياضات التنافسية إلى رغبة الأم في تجاوز تحدي الإنجاب بنجاح، أو تجسد فترات الترقب الطويلة والانتظار بين تقلبات المشاعر وساعات المخاض الأولى.

وتشير الدراسات إلى أن نحو 10% من الحوامل يعانين كوابيسَ أسبوعية تدور غالباً حول تعسر الولادة أو عدم الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب.

ورغم الطبيعة المخيفة لهذه الرؤى، فإن الأبحاث تبين جانباً إيجابياً غير متوقع؛ إذ أظهرت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي راودتهن كوابيس تتعلق بالولادة مررن بمخاض أقصر ومضاعفات أقل، وكأن العقل الباطن كان يتدرب على مواجهة الواقع وتفريغ  التوتر مسبقاً.
 
في المقابل، قد يلجأ الدماغ إلى حيل دفاعية بتخطي مشهد الولادة بالكامل وظهور الطفل فجأة لتجنب الألم، في حين ترتبط الأحلام التي تتضمن أمواجاً عاتية أو مياهاً متدفقة بالقلق من نزول ماء الجنين في أوقات غير مناسبة.

ويوصي الأطباء بعدم كتمان هذه المشاعر، ومشاركتها مع الشريك أو القابلة لتخفيف القلق والشعور بالطمأنينة قبيل استقبال المولود. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
هل إعادة تشغيل الهاتف مفيدة فعلاً؟ خطوة بسيطة قد تحل مشكلات مزعجة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إنخفاض بالأسعار قبل موعد الأعياد
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً للإعلانات المزعجة؟ الذكاء الاصطناعي يتيح تعديل أنظمة التلفزيون الذكي
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عادة بسيطة قبل النوم قد تدعم صحة المرأة خلال انقطاع الطمث
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

بيبي سنتر

الرياض

الطويل

الظاهر

أحلام

رياض

ابيس

بيبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-03
Lebanon24
02:00 | 2026-11-03
Lebanon24
00:43 | 2026-11-03
Lebanon24
16:54 | 2026-11-02
Lebanon24
16:30 | 2026-11-02
Lebanon24
14:00 | 2026-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24