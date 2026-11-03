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صحة

6 أطعمة يُنصح بتناولها مع الفاكهة للمساعدة في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب

Lebanon 24
03-11-2026 | 23:00
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6 أطعمة يُنصح بتناولها مع الفاكهة للمساعدة في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب
6 أطعمة يُنصح بتناولها مع الفاكهة للمساعدة في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب photos 0
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يساعد تناول الفاكهة إلى جانب أطعمة غنية بالبروتين والدهون الصحية والألياف في الحفاظ على مستويات طبيعية لضغط الدم وتعزيز صحة القلب، وفق تقرير نشره موقع "Verywell Health" الطبي.
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وأوضح التقرير أن الفاكهة توفر عناصر أساسية، أبرزها البوتاسيوم والألياف، فيما تضيف بعض الأطعمة الأخرى مغذيات تساهم في تنظيم ضغط الدم.


ومن أبرز هذه الأطعمة المكسرات والبذور، مثل الجوز واللوز والفستق وبذور اليقطين، لاحتوائها على الدهون الصحية والألياف والمغنيسيوم. وأشارت مراجعة علمية إلى أن تناول حفنة من المكسرات يومياً يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 26%، مع تفضيل الأنواع غير المملحة.


كذلك، يُنصح بتناول الفاكهة مع زبدة المكسرات غير المملحة، مثل زبدة اللوز، للحصول على الدهون غير المشبعة والألياف، مع تجنب المنتجات الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة.


ويُعد الزبادي اليوناني خياراً مفيداً لاحتوائه على البروتين والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبروبيوتيك، ويفضل تناوله من دون سكر مضاف مع التوت أو الموز أو الخوخ.


أما الجبن القريش، فيوفر البروتين والبوتاسيوم والكالسيوم، وينصح باختيار الأنواع قليلة الصوديوم والدهون.


وتشمل الخيارات أيضاً الشوفان الغني بالألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم، وبودينغ بذور الشيا الذي يحتوي على أحماض أوميغا 3 والألياف والبروتين والمغنيسيوم.
وشدد التقرير على أن تناول وجبة واحدة لا يكفي لضبط ضغط الدم، بل يتطلب الأمر اتباع نظام غذائي متوازن، مثل حمية "داش" وحمية البحر المتوسط، مع الحد من الملح والسكريات والأطعمة المصنعة.
 
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صحة

متفرقات

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