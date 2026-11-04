تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أيهما أفضل للصحة.. الماء المثلج أم الدافئ؟

Lebanon 24
04-11-2026 | 09:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أيهما أفضل للصحة.. الماء المثلج أم الدافئ؟
أيهما أفضل للصحة.. الماء المثلج أم الدافئ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعد شرب الماء ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم ودعم وظائفه الحيوية، إذ قد يؤدي نقص السوائل إلى الإصابة بالصداع والإرهاق والإمساك. لكن هل تؤثر درجة حرارة الماء في فوائده الصحية وقدرته على ترطيب الجسم؟

بشكل عام، لا يوجد اختلاف كبير بين الماء المثلج والدافئ من حيث الترطيب، فكلاهما يوفر للجسم السوائل اللازمة، ويعتمد الاختيار بينهما على التفضيل الشخصي والظروف المحيطة.
Advertisement

قد يساعد شرب الماء المثلج على خفض درجة حرارة الجسم وتعزيز الشعور بالراحة أثناء ممارسة الرياضة أو العمل في الأجواء الحارة.
 
وبحسب موقع "هيلث"، أظهرت دراسة أُجريت عام 2025 أن شرب الماء بدرجة حرارة 16 درجة مئوية ساعد على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية والجلد لدى ممارسي الرياضة في الطقس الحار، مقارنة بالماء الدافئ.

كما تشير أبحاث إلى أن الماء البارد قد يشجع الأشخاص الذين يعانون من الجفاف على شرب كميات أكبر لتعويض السوائل المفقودة.

وقد يساعد الماء الدافئ أو الساخن على تخفيف بعض أعراض نزلات البرد والإنفلونزا مؤقتاً، مثل التهاب الحلق واحتقان الأنف والسعال. كما قد يقلل الشعور بالارتجاف ويمنح إحساساً بالراحة والدفء خلال الطقس البارد.

هل يساعد الماء المثلج على إنقاص الوزن؟
رغم الاعتقاد بأن الماء المثلج يعزز حرق السعرات الحرارية، فإن تأثيره في عملية الأيض محدود ومؤقت، ولا توجد أدلة كافية على تفوقه على الماء الدافئ في إنقاص الوزن. وفي المقابل، يساعد شرب الماء بكميات كافية على التحكم في الشهية وتقليل استهلاك السعرات الحرارية.
 
أيهما تختار؟
يعتمد الاختيار على احتياجات الجسم؛ فالماء المثلج يناسب الأجواء الحارة، بينما قد يكون الدافئ أفضل عند الإصابة بنزلات البرد أو الشعور بالبرودة. وقد يسبب الماء شديد البرودة انزعاجاً لمن يعانون من حساسية الأسنان أو الصداع المرتبط بالمشروبات الباردة.

وفي النهاية، لا توجد أفضلية صحية مطلقة لأحدهما، والأهم هو شرب كميات كافية من الماء بانتظام. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
التوقيت الشتوي أم الصيفي.. أيهما أفضل للصحة؟
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 17:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
العسل أم السكر الأبيض.. أيهما أفضل للصحة؟
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 17:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الذرة الطازجة أم المعلبة.. أيهما أفضل لصحتك؟
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 17:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الأفوكادو أم الجوز.. أيهما أفضل لصحة الدماغ والذاكرة؟
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 17:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24

التحكم في

الاختيار

بشكل عام

الرياض

أم ال

سي ال

رياض

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:13 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-11-04
Lebanon24
04:00 | 2026-11-04
Lebanon24
02:00 | 2026-11-04
Lebanon24
00:13 | 2026-11-04
Lebanon24
23:00 | 2026-11-03
Lebanon24
15:11 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24