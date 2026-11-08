الاكتئاب عالي الأداء.. 7 علامات قد لا ينتبه إليها المصابون

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رغم أن "الاكتئاب عالي الأداء" ليس تشخيصًا طبيًا رسميًا، فإنه يصف حالة يعاني فيها الأشخاص من أعراض الاكتئاب، مع استمرارهم في العمل وممارسة مسؤولياتهم اليومية، من دون أن يلاحظ الآخرون معاناتهم.وبحسب ، يصيب الاكتئاب شخصًا بالغًا من كل ستة في ، فيما لا يدرك كثيرون أنهم يعانون منه، ويحاولون التعايش مع أعراضه بصمت.وحذرت أخصائية علم النفس العصبي الدكتورة مونيكا بيرنتسن من أن تجاهل هذه الحالة قد يؤدي إلى تفاقمها وتأثيرها على الصحة والعمل والعلاقات، مشيرة إلى أن "الناس يفقدون سنوات وهم يظنون أن هذا هو الشعور الطبيعي بالحياة".، أوضح الطبيب النفسي الدكتور توم ماكلارين أن بعض المصابين يواصلون العمل ورعاية أسرهم رغم معاناتهم الداخلية، محددًا 7 علامات قد تشير إلى الإصابة بالاكتئاب عالي الأداء:1- فقدان المتعة: تتحول الهوايات والأنشطة المحببة، مثل لقاء الأصدقاء، إلى واجبات روتينية لا تمنح الشخص الشعور بالسعادة.2- الانسحاب الاجتماعي: يبدأ المصاب بتجنب اللقاءات واختلاق الأعذار للابتعاد عن الآخرين، بسبب شعوره بالإرهاق من التفاعل الاجتماعي.3- سرعة الغضب: قد يظهر الاكتئاب في صورة انفعال متكرر ونفاد للصبر، خصوصًا مع أفراد الأسرة والمقربين.4- ضعف التركيز: يواجه الشخص صعوبة في إنجاز المهام واتخاذ القرارات وتذكر التفاصيل اليومية.5- اضطرابات النوم: قد يعاني المصاب من الأرق وقلة النوم، أو ينام لساعات طويلة تفوق المعتاد.6- انتقاد الذات: يلازمه الشعور بالتقصير وعدم الكفاءة والذنب، مع التشكيك المستمر في قدراته وإنجازاته.7- ثقل المسؤوليات اليومية: تصبح المهام البسيطة مرهقة، ويؤدي الشخص واجباته بصورة آلية، رغم استمراره في إنجازها.ينصح الخبراء بمراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض معظم الأيام لمدة أسبوعين أو أكثر، إلى جانب التحدث مع شخص موثوق، والحفاظ على روتين منتظم وممارسة نشاط بدني خفيف.وشدد ماكلارين على أن الاهتمام بالصحة النفسية لا يتطلب الوصول إلى مرحلة الانهيار، مؤكدًا أن القدرة على العمل ومواصلة المسؤوليات لا تعني أن الشخص لا يعاني نفسيًا.