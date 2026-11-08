كيف يساعد الصيام المؤقت على تجديد بطانة الأمعاء لدى مرضى السرطان؟

كشفت دراسة علمية حديثة أن الصيام لمدة 24 ساعة يحفّز نمو نوع من البكتيريا النافعة في الأمعاء، يؤدي دوراً أساسياً في تجديد أنسجة الأمعاء الدقيقة وإصلاحها بعد تعرضها لأضرار العلاج الإشعاعي. وقد تفتح هذه النتائج، التي لا تزال في المرحلة قبل السريرية، الباب أمام تطوير علاجات تحمي الأنسجة السليمة لدى مرضى السرطان من دون الحاجة إلى الصيام.



Advertisement

وبحسب الدراسة التي أجراها " " التابع لجامعة ، ونُشرت في دورية (PNAS)، يزيد الامتناع المؤقت عن الطعام مستويات بكتيريا "أكرمانسيا موسينيفيلا" النافعة.

وتنتج هذه البكتيريا مركباً يُعرف باسم "البروبيونات"، يتفاعل مع التغيرات الأيضية الناتجة عن الصيام، ويسهم في تهيئة خلايا الأمعاء لإعادة بناء بطانتها بعد التعرض للإشعاع.

وأظهرت التجارب أن إزالة هذه البكتيريا أفقدت الصيام تأثيره الوقائي، فيما استعادت الأمعاء قدرتها على التعافي عند إعادتها، ما يؤكد دورها الأساسي في هذه العملية.

وتكتسب النتائج أهمية خاصة لمرضى سرطانات البطن، مثل البنكرياس والقولون والمستقيم، إذ قد تحد أضرار العلاج الإشعاعي في بطانة الأمعاء من جرعات العلاج الممكن إعطاؤها.

ويأمل الباحثون في الاستفادة من هذه الآلية لحماية أنسجة أخرى سريعة الانقسام، مثل نخاع العظم، كما يدرسون إمكانية محاكاة تأثير الصيام باستخدام البكتيريا النافعة أو مركباتها الأيضية كعلاجات مساندة، لتجنيب المرضى مشقة الامتناع عن الطعام.