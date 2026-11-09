أخطاء في استخدام حمض الغليكوليك.. هذا ما يجب ان تعرفوه

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يحتل حمض الغليكوليك مكانة بارزة في عالم العناية بالبشرة، بفضل قدرته على تحسين ملمسها وتعزيز إشراقها وتخفيف مظهر التصبغات، وتزداد شعبيته مع انتشار مستحضرات التقشير الكيميائي المنزلية التي تعد ببشرة أكثر نعومة وتجانساً.لكن هذا المكوّن الفعّال يحمل جانباً آخر يستحق الانتباه؛ فالإفراط في استخدامه أو اختيار تركيز غير مناسب قد يعرض البشرة للتهيج، ويؤدي إلى نتائج تتعارض مع الأهداف المرجوة من استعماله.تقشير بآلية علميةينتمي حمض الغليكوليك إلى عائلة أحماض ألفا هيدروكسAHA، ويُستخلص عادة من قصب السكر أو بعض المصادر النباتية. يتميز هذا الحمض بصغر حجمه الجزيئي، ما يمنحه قدرة على اختراق الطبقات السطحية من البشرة بصورة أكثر سهولة مقارنة ببعض الأحماض الأخرى ضمن العائلة نفسها. وهو يعمل من خلال تفكيك الروابط التي تجمع الخلايا الميتة على سطح الجلد، مما يساعد على التخلص منها وتحفيز عملية تجدد الخلايا. وتختلف فعاليته وفقاً لتركيزه ودرجة حموضة المستحضر وطريقة استخدامه.وتكمن أهمية هذا النوع من التقشير في أنه يساهم في تحسين مظهر البشرة تدريجياً، من دون الاعتماد على الفرك الميكانيكي الذي قد يسبب احتكاكاً غير مرغوب فيه، خصوصاً لدى البشرة الحساسة.فوائد تتجاوز الإشراقيساعد حمض الغليكوليك على تنعيم ملمس البشرة وتحسين مظهر المسام المسدودة، كما يمنح الوجه مظهراً أكثر إشراقاً وتجانساً. ويُستخدم أيضاً للمساعدة في تخفيف التصبغات والبقع الداكنة وآثار حب الشباب، من خلال تسريع تجدد الخلايا السطحية.يرتبط استخدام حمض الغليكوليك بتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما بروتينان أساسيان للحفاظ على مرونة الجلد وتماسكه. ويساهم ذلك في تحسين مظهر الخطوط الدقيقة، مع ضرورة إدراك أن النتائج تختلف بحسب طبيعة البشرة وتركيز المستحضر وانتظام الاستخدام.الإفراط في التقشيرمن أكثر الأخطاء شيوعاً الاعتقاد بأن زيادة كمية حمض الغليكوليك أو تكرار تطبيقه يسرّعان الحصول على النتائج. لكن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ يمكن أن تتجاوز آثار التهيج الفوائد التي يوفرها المستحضر. فعند استخدام الحمض بتركيز مرتفع أو بوتيرة متكررة، قد تظهر علامات الاحمرار والحساسية والجفاف، وقد تتفاقم المشكلة لدى البشرة المعرضة للتصبغات. فالالتهاب الناتج عن التهيج يمكن أن يحفز ظهور بقع داكنة، ويجعل لون البشرة أكثر تفاوتاً بدلاً من تحسينه.ويبرز هنا مبدأ أساسي في استخدام الأحماض المقشرة: الفعالية لا ترتبط بزيادة الجرعة، بل باختيار التركيز المناسب وتحقيق التوازن بين التقشير وقدرة البشرة على تحمل المستحضر.اختلاف بين الوجه والجسميمتد استخدام حمض الغليكوليك إلى مناطق متعددة من الجسم، بما فيها الذراعان والساقان، حيث يساعد على تحسين ملمس الجلد والتعامل مع بعض المشاكل كمظاهر التقرّن الشعري. لكن محاولة تفتيح الركبتين والمرفقين باستعمال الحمض بصورة مكثفة قد تكون من الممارسات غير المدروسة. فاللون الداكن الذي يمكن أن يظهر في هذه المناطق يرتبط جزئياً بسماكة الجلد الطبيعية فيها، وهي سماكة تؤدي وظيفة فسيولوجية. لذلك فإن محاولة إزالة هذه الطبقات باستمرار قد تتحول إلى حلقة متكررة من التقشير والتهيج.ومن المهم التمييز بين التصبغات الناتجة عن عوامل خارجية وبين اللون الطبيعي لبعض مناطق الجسم، إذ لا تتطلب جميع الحالات المعالجة نفسها.الاستخدام التدريجيلتحقيق استفادة متوازنة من حمض الغليكوليك، يُنصح بتطبيقه مساءً على بشرة نظيفة وجافة، مع البدء باستخدامه مرة أو مرتين أسبوعياً، ثم مراقبة استجابة الجلد قبل زيادة عدد مرات التطبيق.تتوافر مستحضراته في أشكال مختلفة، مثل السيروم واللوشن والتونر والغسول. ويُفضل الالتزام بتعليمات المنتج، وعدم الجمع في بداية الاستخدام بين عدة مستحضرات مقشرة أو مكونات فعالة قوية، مثل الريتينول، لتقليل احتمالات التهيج.كما يُنصح بإجراء اختبار على مساحة صغيرة من الجلد قبل إدخاله إلى الاستخدام المنتظم، خصوصاً لدى البشرة الحساسة. وفي حال ظهور احمرار مستمر أو حرقان أو تقشر مزعج، ينبغي إيقاف المستحضر أو تقليل وتيرة استعماله، واستشارة طبيب الجلد عند استمرار الأعراض.وتحتاج البشرة الجافة أو الحساسة، وكذلك البشرة المصابة بالوردية أو الأكزيما، إلى تقييم أكثر دقة قبل استخدام هذا الحمض.الحماية من الشمستزداد أهمية الحماية من الأشعة فوق البنفسجية عند استخدام حمض الغليكوليك، إذ يمكن أن يجعل البشرة أكثر حساسية للشمس، ويرفع احتمالات التعرض للحروق والضرر الناتج عن الأشعة.لذلك، يشكل تطبيق واقٍ شمسي واسع الطيف بعامل حماية SPF 30 أو أعلى صباحاً، مع إعادة تطبيقه خلال النهار وفقاً للتعليمات، خطوة أساسية للحفاظ على نتائج التقشير. كما يُنصح بالحد من التعرض المباشر للشمس واستخدام وسائل الحماية الإضافية، مثل القبعات والملابس المناسبة.يعتبر حمض الغليكوليك مكوّناً فعالاً لتحسين ملمس البشرة وإشراقها، لكن نجاح استخدامه يرتبط بمدى احترام احتياجات الجلد وحدود تحمله. فالتقشير المدروس يساهم في تحسين جودة البشرة، بينما يؤدي الإفراط فيه إلى نتائج عكسية قد تستغرق وقتاً لمعالجتها.