تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عبارة قد تخدعك عند شراء العصير.. انتبهوا منها

Lebanon 24
09-11-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عبارة قد تخدعك عند شراء العصير.. انتبهوا منها
عبارة قد تخدعك عند شراء العصير.. انتبهوا منها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على واجهة عبوة عصير العنب الأبيض، تقرأ "من دون سكر مضاف". وعلى الملصق الغذائي للعبوة نفسها، تجد 35 غراما من السكر في كوب واحد. الرقمان صحيحان، فالأول يخص السكر المضاف، والثاني يحسب السكر الموجود في العصير نفسه.

في أحد منتجات عصير العنب الأبيض بنسبة 100 بالمئة، تسجل حصة من 240 ملليلترا 35 غراما من إجمالي السكريات وصفر غرام من السكريات المضافة.

Advertisement
وفي منتج آخر من عصير العنب الأحمر، يبلغ الإجمالي 36 غراما للحصة نفسها، مع صفر غرام من السكريات المضافة. لذا تبدأ المقارنة بين العبوات بحجم الحصة وإجمالي السكريات.

وتصنف منظمة الصحة العالمية السكريات الموجودة طبيعيا في عصير الفاكهة ضمن "السكريات الحرة" التي توصي بالحد من تناولها. أما السكر الموجود داخل الفاكهة الكاملة، فيقع خارج هذا التصنيف.

نصف كوب قد يكفي لـ15 غراما من الكربوهيدرات

إذا كنت تحسب الكربوهيدرات لإدارة السكري، فالرقم الذي تحتاج إليه على الملصق هو "إجمالي الكربوهيدرات".

وتشير الجمعية الأميركية للسكري إلى أن كمية تتراوح بين ثلث كوب ونصف كوب من العصير قد توفر نحو 15 غراما من الكربوهيدرات، بحسب نوعه.

وتوضح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن شرب العصير يرفع سكر الدم أسرع من تناول الفاكهة الكاملة.

وتمنح الثمرة الكاملة، بما تحتفظ به من ألياف، شعورا أكبر بالشبع في العادة.

الماء يخفف العصير.. والكمية تحسم الفرق

إذا ملأت نصف الكوب بالعصير والنصف الآخر بالماء، فستشرب نصف كمية السكر الموجودة في كوب كامل من العصير نفسه. أما إذا أضفت الماء إلى كوب كامل من العصير وشربت الخليط كله، فستبقى كمية السكر التي تناولتها كما هي.
مواضيع ذات صلة
قبل شراء الفاصولياء المعلّبة... انتبهوا إلى هذه العبارة
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل شراء التوت الأزرق.. انتبه لهذه العلامات
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتبهوا.. حكة الجلد قد تكشف أمراضًا خفية
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
8 عصائر طبيعية قد تحمي قلبك.. تعرّف إليها
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

جمعية الأمير

منظمة الصحة

إذا كنت

السكري

جمالي

هيدرا

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:34 | 2026-11-09
Lebanon24
02:00 | 2026-11-09
Lebanon24
23:14 | 2026-11-08
Lebanon24
23:00 | 2026-11-08
Lebanon24
16:07 | 2026-11-08
Lebanon24
12:58 | 2026-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24