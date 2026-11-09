دراسة تكشف تأثير توقيت النوم على الوزن.. اليكم التفاصيل

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كشف بحث جديد أجراه علماء من كلية روري مايرز للتمريض بجامعة ، علاقة غير متوقعة بين النوم وفقدان الوزن، لكنها لم تكن مرتبطة بعدد ساعات النوم التي يحصل عليها الشخص.ووجد العلماء أن توقيت الاستغراق في النوم قد يؤدي دورا أكبر مما أدركته الدراسات السابقة حتى الآن.وقالت سوزان كول مالون، الأستاذة المساعدة في كلية التمريض والباحثة الرئيسية في الدراسة: "يبدو أن توقيت نومنا، وليس فقط عدد الساعات التي ننامها، عامل مهم جرى تجاهله فيما يتعلق بفقدان الوزن والصحة الأيضية".وأجرى الباحثون دراستهم على أشخاص شُخصت إصابتهم بمقدمات ، وهي حالة يكون فيها مستوى السكر في أعلى من الطبيعي، لكنه لا يصل إلى مستوى الإصابة بالسكري من النوع الثاني.ويواجه هؤلاء الأشخاص خطرا مرتفعا للإصابة بالسكري من النوع الثاني، خصوصا إذا كانوا يعانون زيادة الوزن أو السمنة، أو ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو قلة النشاط البدني.وفي الدراسة، استعان الباحثون بـ196 شخصا تراوحت أعمارهم بين 21 و64 عاما، تم توزيعهم عشوائيا على مجموعتين.وخضعت لبرنامج مدته ثمانية أسابيع يهدف إلى تحسين نمط الحياة، وشكلت المجموعة الضابطة.أما ، فخضعت للبرنامج نفسه، لكنها تلقت أيضا جلسات تدريب وإرشاد لتحسين عادات النوم.وكان جميع المشاركين معرضين بدرجة مرتفعة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما اعتادوا النوم أقل من ست ساعات ونصف الساعة كل ليلة.نتائج مفاجئة بشأن مستويات السكر في الدممن المثير للاهتمام أن جلسات التدريب على النوم لم تؤد إلى تغيير ملحوظ في قراءات السكر في الدم، رغم أن المشاركين أفادوا بأنهم أصبحوا يشعرون بمزيد من اليقظة والنشاط خلال النهار.لكن عند تحليل البيانات، اكتشف العلماء نمطا لافتا بين الأشخاص الذين تلقوا إرشادات لتحسين النوم.فقد أظهر الأشخاص الذين بدأوا الذهاب إلى الفراش في وقت أبكر تغيرا ملحوظا في مستويات السكر في الدم، بصرف النظر عن عدد ساعات نومهم.ووفق مالون: "قد يساعد الاستغراق في النوم مبكرا على الحد من تناول الطعام في ساعات الليل المتأخرة، كما قد يجعل توقيت تناول الطعام أكثر توافقا مع الفترة المثلى لعمليات التمثيل الغذائي في الجسم".النوم المبكر يرتبط بفقدان المزيد من الوزنتوصل الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيرسينغ ريسرتش" إلى أن الاستغراق في النوم في وقت أبكر ارتبط بفقدان المزيد من الوزن خلال الأسابيع الثمانية، وأن هذه العلاقة كانت مستقلة عن إجمالي عدد ساعات النوم.وبعد تحليل النتائج إحصائيا، لاحظ العلماء أنه كلما ذهب الشخص إلى الفراش واستغرق في النوم في وقت أبكر، زاد متوسط الوزن الذي فقده.وأشار الباحثون إلى أن كل ساعة من التبكير في موعد النوم ارتبطت بفقدان نحو 1.3 رطل، أي ما يعادل 0.6 كيلوغرام، خلال الأسابيع الثمانية.