هل الزبدة النباتية صحية؟

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مع تزايد الإقبال على الأنظمة الغذائية النباتية بدوافع صحية وبيئية، اتجه الكثير من المستهلكين إلى استبدال المنتجات التقليدية ببدائل خالية من المشتقات الحيوانية، وفي مقدمتها "الزبدة النباتية"، وسط تساؤلات مستمرة حول مدى فائدتها الحقيقية لصحة الجسم مقارنة بالزبدة الطبيعية.ووفقاً لتقرير متخصص نشره موقع "هيلث لاين"، تُصنع الزبدة النباتية أساسًا من مزيج من الماء والزيوت النباتية مثل زيت ، أو الأفوكادو، أو جوز ، أو زيت النخيل، وغالباً ما تُضاف إليها مستحلبات ونكهات طبيعية أو صناعية لتمنحها طعماً وقواماً مماثلين للزبدة العادية، مع خلوها التام من أي منتجات مقارنة ببعض أنواع المارغرين.ومن الناحية الغذائية، تتطابق الزبدة النباتية والحيوانية تقريبًا في كثافة السعرات الحرارية وإجمالي الدهون (نحو 100 سعرة حرارية و11 غرامًا من الدهون لكل ملعقة كبيرة)، غير أن الزبدة النباتية تمتاز بخلوها التام من ، وانخفاض الدهون المشبعة فيها إلى النصف تقريباً، فضلاً عن احتوائها على نسب أعلى من الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب والتحكم في سكر .فائقة المعالجةفي المقابل، يحذر خبراء التغذية من جوانب سلبية ترتبط ببعض أنواع الزبدة النباتية؛ إذ تُعد أحيانًا منتجات فائقة المعالجة تحتوي على زيوت مكررة ومواد حافظة، إلى جانب ارتفاع نسبة أحماض "أوميغا 6" الدهنية، والتي قد يسهم الإفراط فيها مع نقص"أوميغا 3" في تحفيز الالتهابات بالجسم، فضلاً عن احتوائها على مسببات حساسية كالصويا والمكسرات، وإمكانية ارتفاع الصوديوم فيها.