تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

"أخطاء شائعة" عند تناول البروتين.. ما هي؟

Lebanon 24
09-11-2026 | 11:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أخطاء شائعة عند تناول البروتين.. ما هي؟
أخطاء شائعة عند تناول البروتين.. ما هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعد البروتين من العناصر الغذائية الضرورية لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة والحفاظ على وظائف الجسم، لكن زيادة استهلاكه لا تعني بالضرورة الحصول على فوائد صحية أكبر، إذ يحذر خبراء التغذية من أخطاء شائعة تتعلق بكمياته ومصادره وتوزيعه على الوجبات اليومية.

وأوضحت أخصائية التغذية أخيلا إل إس، من مؤسسة "هابي كلتشرز"، أن الاستفادة من البروتين لا ترتبط بالكمية وحدها، وإنما بجودة مصادره وتوقيت تناوله، إلى جانب الحفاظ على التوازن بين مختلف العناصر الغذائية.
Advertisement
 
وأشارت الأخصائية إلى أن تناول معظم الاحتياجات اليومية من البروتين في وجبة واحدة، خصوصًا العشاء، ليس الخيار الأمثل لدعم بناء العضلات.

وأضافت أن توزيع البروتين على الإفطار والغداء والعشاء قد يساعد الجسم على الاستفادة منه في عمليات بناء البروتين العضلي على مدار اليوم، مع التأكيد أن تلبية الاحتياجات اليومية الإجمالية تظل أكثر أهمية من الالتزام بمواعيد صارمة.

ونصحت بإضافة البيض أو الزبادي اليوناني إلى الإفطار، والبقوليات أو منتجات الألبان إلى الوجبات الأخرى.
 
وحذرت من الاعتماد على مصادر بروتين محدودة، موضحة أن الأطعمة تختلف في محتواها من الأحماض الأمينية الأساسية وقابليتها للهضم.

كما نبهت إلى خطأ شائع يتمثل في تجاهل أحجام الحصص، إذ قد تحمل بعض المنتجات وصف "غني بالبروتين" رغم احتوائها على كميات أقل مما يتوقعه المستهلك.

وأكدت أن التركيز المفرط على البروتين على حساب الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة قد يؤدي إلى نقص الألياف وبعض الفيتامينات والمعادن.
 
وأوصت بتنويع مصادر البروتين بين العدس والحمص والفاصولياء والبيض والأسماك والدجاج ومنتجات الألبان والتوفو، مع تناول الخضراوات والحبوب الكاملة.

وأوضحت أن مكملات البروتين قد تكون مفيدة عند صعوبة تلبية الاحتياجات من الطعام، لكنها ليست بديلًا عن الوجبات المتوازنة.

وشددت على أن الكمية المناسبة تختلف بحسب العمر والوزن والنشاط البدني والحالة الصحية، مؤكدة أهمية ممارسة تمارين المقاومة لدعم صحة العضلات، بدلًا من الاعتماد على زيادة البروتين وحدها. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
ما هي أفضل طريقة لتناول البيض لزيادة البروتين؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
8 أخطاء شائعة عند استخدام واقي الشمس... تجنّبيها لحماية بشرتكِ
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تستخدمين الريتينول؟.. أخطاء شائعة قد تضر ببشرتك
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح جمالية.. أخطاء شائعة تجنبيها قبل المواعيد المهمة
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 02:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المقاومة

اليونان

المعادن

التزام

التركي

الترك

جمالي

ليونا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-11-09
Lebanon24
14:00 | 2026-11-09
Lebanon24
09:47 | 2026-11-09
Lebanon24
09:37 | 2026-11-09
Lebanon24
08:00 | 2026-11-09
Lebanon24
06:30 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24