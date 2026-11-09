"أخطاء شائعة" عند تناول البروتين.. ما هي؟

يُعد البروتين من العناصر الغذائية الضرورية لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة والحفاظ على وظائف الجسم، لكن زيادة استهلاكه لا تعني بالضرورة الحصول على فوائد صحية أكبر، إذ يحذر خبراء التغذية من أخطاء شائعة تتعلق بكمياته ومصادره وتوزيعه على الوجبات اليومية.



وأوضحت أخصائية التغذية أخيلا إل إس، من مؤسسة "هابي كلتشرز"، أن الاستفادة من البروتين لا ترتبط بالكمية وحدها، وإنما بجودة مصادره وتوقيت تناوله، إلى جانب الحفاظ على التوازن بين مختلف العناصر الغذائية.

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وأشارت الأخصائية إلى أن تناول معظم الاحتياجات اليومية من البروتين في وجبة واحدة، خصوصًا العشاء، ليس الخيار الأمثل لدعم بناء العضلات.



وأضافت أن توزيع البروتين على الإفطار والغداء والعشاء قد يساعد الجسم على الاستفادة منه في عمليات بناء البروتين العضلي على مدار اليوم، مع التأكيد أن تلبية الاحتياجات اليومية الإجمالية تظل أكثر أهمية من الالتزام بمواعيد صارمة.



ونصحت بإضافة البيض أو الزبادي اليوناني إلى الإفطار، والبقوليات أو منتجات الألبان إلى الوجبات الأخرى.

وحذرت من الاعتماد على مصادر بروتين محدودة، موضحة أن الأطعمة تختلف في محتواها من الأحماض الأمينية الأساسية وقابليتها للهضم.



كما نبهت إلى خطأ شائع يتمثل في تجاهل أحجام الحصص، إذ قد تحمل بعض المنتجات وصف "غني بالبروتين" رغم احتوائها على كميات أقل مما يتوقعه المستهلك.



وأكدت أن التركيز المفرط على البروتين على حساب الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة قد يؤدي إلى نقص الألياف وبعض الفيتامينات والمعادن.

وأوصت بتنويع مصادر البروتين بين العدس والحمص والفاصولياء والبيض والأسماك والدجاج ومنتجات الألبان والتوفو، مع تناول الخضراوات والحبوب الكاملة.



وأوضحت أن مكملات البروتين قد تكون مفيدة عند صعوبة تلبية الاحتياجات من الطعام، لكنها ليست بديلًا عن الوجبات المتوازنة.



وشددت على أن الكمية المناسبة تختلف بحسب العمر والوزن والنشاط البدني والحالة الصحية، مؤكدة أهمية ممارسة تمارين لدعم صحة العضلات، بدلًا من الاعتماد على زيادة البروتين وحدها. (إرم نيوز)