على الإفطار.. ماذا يتناول أشهر خبراء التغذية؟

كشفت صحيفة " "، بعد مقابلات مع عدد من أبرز المتخصصين في التغذية والطب، عن الوجبات التي يفضلون بدء يومهم بها، والتي تعتمد على مكونات بسيطة تجمع بين القيمة الغذائية، وسهولة التحضير.

Advertisement

يفضل والتر ويليت، الأستاذ والرئيس السابق لقسم التغذية في كلية هارفارد للصحة العامة، تناول الشوفان الكامل مع كوب من الزبادي اليوناني، والمكسرات، والفواكه.



ويحرص ويليت على إضافة التوت الأزرق، الذي يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية ارتبط استهلاكها في بعض الدراسات بفوائد محتملة لصحة الدماغ، وتقليل مخاطر بعض الأمراض العصبية، دون وجود دليل قاطع على قدرتها على منع الإصابة بالزهايمر أو باركنسون.

أما كريس دامان، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي بجامعة ، فيركز على الأطعمة الغنية بالألياف، والدهون الصحية، والمركبات النباتية المفيدة.



ويتناول، أحيانًا، الشوفان مع المكسرات، والبذور، والحليب، والتوت، وكمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، بينما يختار، في أيام أخرى، الزبادي اليوناني قليل الدسم مع الجرانولا، والفواكه الطازجة.



وتوفر هذه المكونات عناصر غذائية تساعد على دعم التنوع الميكروبي في الأمعاء، وتحسين جودة .