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صحة

على الإفطار.. ماذا يتناول أشهر خبراء التغذية؟

Lebanon 24
09-11-2026 | 16:30
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، بعد مقابلات مع عدد من أبرز المتخصصين في التغذية والطب، عن الوجبات التي يفضلون بدء يومهم بها، والتي تعتمد على مكونات بسيطة تجمع بين القيمة الغذائية، وسهولة التحضير.
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يفضل والتر ويليت، الأستاذ والرئيس السابق لقسم التغذية في كلية هارفارد للصحة العامة، تناول الشوفان الكامل مع كوب من الزبادي اليوناني، والمكسرات، والفواكه.

ويحرص ويليت على إضافة التوت الأزرق، الذي يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية ارتبط استهلاكها في بعض الدراسات بفوائد محتملة لصحة الدماغ، وتقليل مخاطر بعض الأمراض العصبية، دون وجود دليل قاطع على قدرتها على منع الإصابة بالزهايمر أو باركنسون.
 
أما كريس دامان، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي بجامعة واشنطن، فيركز على الأطعمة الغنية بالألياف، والدهون الصحية، والمركبات النباتية المفيدة.

ويتناول، أحيانًا، الشوفان مع المكسرات، والبذور، والحليب، والتوت، وكمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، بينما يختار، في أيام أخرى، الزبادي اليوناني قليل الدسم مع الجرانولا، والفواكه الطازجة.

وتوفر هذه المكونات عناصر غذائية تساعد على دعم التنوع الميكروبي في الأمعاء، وتحسين جودة النظام الغذائي.
 
ويبدأ طبيب القلب الأميركي إريك توبول يومه بفنجان كبير من القهوة السوداء، يليه الزبادي اليوناني قليل الدسم مع الفراولة، أو التوت الأزرق، والجرانولا منخفضة السكر.

ويتميز هذا الإفطار بتوفير البروتين، والكالسيوم، ومركبات نباتية مفيدة، إلى جانب الألياف، بحسب نوع الجرانولا المستخدمة.

ويجمع الخبراء الثلاثة على أهمية اختيار أطعمة مغذية ومتنوعة، مع تقليل السكريات المضافة، بدلًا من الاعتماد على وجبات إفطار مرتفعة السعرات، وفقيرة بالعناصر الغذائية. (إرم نيوز) 
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