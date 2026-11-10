تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تحذير جديد لمستخدمي أدوية إنقاص الوزن.. هل تؤدي الى فقدان البصر الكامل؟

Lebanon 24
10-11-2026 | 03:05
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحذير جديد لمستخدمي أدوية إنقاص الوزن.. هل تؤدي الى فقدان البصر الكامل؟
تحذير جديد لمستخدمي أدوية إنقاص الوزن.. هل تؤدي الى فقدان البصر الكامل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت السلطات الصحية الأميركية، الإثنين، أن أدوية إنقاص الوزن الشائعة، بما فيها "أوزمبيك" و"ويغوفي"، ستحمل تحذيرا جديدا بشأن أحد آثارها الجانبية النادرة المحتملة، الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر بصورة دائمة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن التحذير من هذا الخطر سيُضاف إلى النشرات الطبية والملصقات التحذيرية لجميع الأدوية المنتمية إلى فئة ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، وهي أدوية واسعة الانتشار تُستخدم لعلاج السمنة والسكري وعدد من الحالات الطبية الأخرى.
Advertisement

وتضم هذه الفئة نحو 12 دواء، تتوافر على شكل حقن أو أقراص تؤخذ عن طريق الفم، وتشمل علامات تجارية معروفة وواسعة الاستخدام، مثل "زيبباوند" و"مونجارو".

ما الحالة المرضية التي قد تسبب فقدان البصر؟

تُعرف الحالة المرضية باسم الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني، ويُشار إليها اختصارا بـ(NAION).

ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى فقدان كبير في القدرة على الإبصار، وقد يكون الضرر دائما في بعض الحالات.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن هذه المشكلة، التي وردت تقارير عن حدوثها لدى مستخدمي جميع أدوية GLP-1، تنجم عن انخفاض تدفق الدم إلى العصب البصري، المسؤول عن نقل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

لكن الإدارة أشارت إلى أن السبب الأساسي وراء حدوث هذا الاضطراب لا يزال غير مفهوم بصورة كاملة.


كيف اكتُشف الخطر المحتمل؟

بدأ علماء إدارة الغذاء والدواء الأميركية التحقيق في هذه المشكلة عقب نشر دراسة طبية عام 2024، ربطت بين الإصابة بهذا الاضطراب البصري وبعض المرضى الذين كانوا يتناولون مادة "سيماغلوتايد".

وهذه المادة هي المكون الدوائي الفعال في عدد من أدوية السكري وإنقاص الوزن، ومنها "أوزمبيك" و"ويغوفي".

وأثار نشر الدراسة تساؤلات بشأن احتمال وجود علاقة بين استخدام هذه الأدوية وزيادة خطر الإصابة باعتلال العصب البصري الإقفاري.

ماذا كشفت مراجعة 125 تجربة سريرية؟

أجرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحليلا شمل أكثر من 125 تجربة سريرية لتقييم مدى انتشار هذه المشكلة بين مستخدمي أدوية GLP-1.

وأظهرت النتائج أن الإصابة بهذا الاضطراب البصري سُجلت لدى نحو 6 أشخاص من كل 100 ألف مريض تناولوا أحد أدوية هذه الفئة لمدة عام واحد على الأقل.

في المقابل، كان معدل الإصابة أقل من 4 حالات لكل 100 ألف شخص بين المشاركين الذين تلقوا علاجا وهميا أو استخدموا أنواعا أخرى من الأدوية الخافضة لمستويات السكر في الدم.

وأشارت هذه النتائج إلى ارتفاع طفيف في معدل الإصابة بين مستخدمي أدوية GLP-1، رغم أن الحالة تظل نادرة للغاية.

كما رصدت الإدارة بلاغات إضافية عن الإصابة بهذا الاضطراب ضمن نظامها الإلكتروني المخصص لتلقي التقارير المتعلقة بالأضرار الدوائية والآثار الجانبية للأدوية.

ما الأعراض التي تستدعي الانتباه؟

بحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تشمل الأعراض المحتملة لهذا الاضطراب:

- تشوش الرؤية: عدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح.

- ظهور بقع عمياء: فقدان الرؤية في أجزاء محددة من المجال البصري.

- اضطراب إدراك الألوان: ظهور الألوان بصورة مشوهة أو مختلفة عن طبيعتها.

- اضطرابات بصرية أخرى: حدوث تغيرات غير طبيعية في القدرة على الإبصار.

وشددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على ضرورة التواصل فورا مع أحد المتخصصين في الرعاية الصحية عند ظهور أي من هذه الأعراض.
مواضيع ذات صلة
هل تكبح أدوية إنقاص الوزن الشهية أم تسبّب الغثيان؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بارتفاع خطر الاكتئاب والأفكار الانتحارية؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث للقلب مع أدوية إنقاص الوزن؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن قد تهدد تغذية الأطفال
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الغذاء

باسم ال

السكري

العين

ساسي

جارو

الدم

ما ن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-11-10
Lebanon24
23:00 | 2026-11-09
Lebanon24
16:30 | 2026-11-09
Lebanon24
14:00 | 2026-11-09
Lebanon24
11:46 | 2026-11-09
Lebanon24
09:47 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24