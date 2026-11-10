في شهر التوعية بسرطان البنكرياس.. لماذا يُلقّب بـ "المرض الصامت"؟

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ويُعدّ سرطان البنكرياس من الأمراض التي تُثير قلق الأوساط الطبية، خصوصاً أن اكتشافه يحدث في كثير من الحالات بعد أن يكون قد تقدم أو انتشر إلى أعضاء أخرى، ما يجعل التشخيص المبكر عاملاً مهماً في تحديد خيارات العلاج وفرص الاستجابة له.تكمن خطورة سرطان البنكرياس في أن المرض قد يتطوّر لفترة من دون أن يسبب أعراضاً واضحة، كما أن البنكرياس يقع في عمق البطن خلف المعدة، ما يجعل اكتشاف الأورام الصغيرة فيه أكثر صعوبة.والبنكرياس عضو أساسي في الجسم، إذ يؤدي دوراً مهماً في عملية الهضم من خلال إفراز الإنزيمات التي تساعد على تفكيك الطعام، كما ينتج هرمونات، أبرزها الأنسولين، الذي ينظم مستويات السكر في .وعندما يبدأ الورم بالنمو، قد لا يشعر المصاب بأي تغيرات واضحة، أو قد تظهر أعراض عامة يسهل الخلط بينها وبين اضطرابات الجهاز الهضمي أو أمراض أخرى.على الرغم من أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، فإن هناك مجموعة من العلامات التي قد ترتبط بسرطان البنكرياس، وأبرزها:ألم البطن والظهر: قد يشعر المصاب بألم في الجزء العلوي من البطن يمتد إلى الظهر، وقد يزداد بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.اليرقان: اصفرار الجلد وبياض العينين نتيجة ارتفاع مادة البيليروبين في الدم، وقد يترافق مع حكة في الجلد.فقدان الوزن غير المبرر: انخفاض الوزن من دون اتباع غذائية أو إجراء تغييرات في نمط الحياة.اضطرابات الجهاز الهضمي: الغثيان والقيء والانتفاخ والإسهال أو الإمساك وتغير طبيعة البراز.تغيّر لون البول والبراز: يصبح البول داكناً، فيما قد يميل لون البراز إلى الفاتح.فقدان الشهية والتعب: الشعور المستمر بالإرهاق وانخفاض الرغبة في تناول الطعام.ظهور حديثاً: قد يرتبط ظهور في بعض الحالات بتغيرات في وظيفة البنكرياس، خصوصاً إذا ترافق مع فقدان وزن غير مبرر.ولا تعني هذه الأعراض بالضرورة وجود سرطان البنكرياس، إذ يمكن أن تنتج عن حالات صحية أخرى أكثر شيوعاً، لكن استمرارها أو تفاقمها يستدعي مراجعة الطبيب، ولا سيما عند ظهور اليرقان.لا يوجد سبب واحد معروف يؤدي مباشرة إلى الإصابة بسرطان البنكرياس، لكن الدراسات الطبية حددت مجموعة من عوامل الخطورة التي قد تزيد احتمالات حدوثه، أبرزها:التدخين ويُعد من أبرز عوامل الخطورة القابلة للتغيير، التقدم في العمر إذ ترتفع معدلات الإصابة مع التقدم في السن، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البنكرياس، بعض الطفرات والمتلازمات الجينية الموروثة، الإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن، السمنة وزيادة الوزن، الإصابة بمرض السكري، مع الإشارة إلى أن ظهور السكري حديثاً قد يكون في بعض الحالات علامة مرتبطة بالمرض وليس مجرد عامل خطورة.تجدر الإشارة إلى أن وجود أحد هذه العوامل لا يعني حتمية الإصابة، كما أن المرض قد يصيب أشخاصاً لا يملكون عوامل خطورة معروفة.يمثل الكشف المبكر أحد أبرز التحديات الطبية المرتبطة بهذا المرض، إذ لا يوجد حتى الآن فحص معتمد وموصى به لجميع الأشخاص الأصحاء من ذوي الخطورة العادية للكشف عن سرطان البنكرياس.لكن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة أو يحملون طفرات جينية معينة قد يستفيدون من المتابعة المتخصصة والفحوصات الدورية، التي يمكن أن تشمل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر المنظار، وفق تقييم الطبيب.أما عند الاشتباه بوجود المرض، فقد يلجأ الأطباء إلى فحوصات التصوير المقطعي أو الرنين المغناطيسي، إضافة إلى تحاليل الدم والخزعة عند الحاجة، لتأكيد التشخيص وتحديد مرحلة المرض.لا تقتصر أهمية شهر التوعية بسرطان البنكرياس على التعريف بالمرض، بل تتمثل أيضاً في تشجيع الناس على الانتباه إلى التغيرات الصحية غير المعتادة، وعدم إهمال الأعراض المستمرة، وتعزيز البحث العلمي إلى تطوير وسائل أكثر دقة للكشف المبكر.ففي مواجهة مرض يُعرف بصمته في مراحله الأولى، قد يشكل الوعي الصحي والانتباه إلى الإشارات المبكرة والتوجه إلى الطبيب في الوقت المناسب خطوات أساسية في رحلة التشخيص والعلاج.