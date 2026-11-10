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صحة

علاج هرموني جديد يفتح باب الشفاء من ارتفاع ضغط الدم المزمن

Lebanon 24
10-11-2026 | 07:10
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أظهرت دراسة حديثة أن علاجاً دوائياً جديداً قد يتيح لبعض المصابين بارتفاع ضغط الدم الناجم عن اضطراب هرموني التخلص من المرض لفترة طويلة، حتى بعد التوقف عن تناول الدواء، في نتيجة قد تمهّد لتغيير طريقة التعامل مع أحد الأسباب المعروفة لهذه الحالة.

وبحسب تقرير نشره موقع "News Medical"، فإن العلاج المعروف باسم "التثبيط المطوّل لإنزيم تصنيع الألدوستيرون" (EASI) يستهدف الحد من الإنتاج المفرط لهرمون الألدوستيرون، الذي يؤدي ارتفاع مستوياته إلى زيادة ضغط الدم. ويعتمد على تناول أدوية من فئة جديدة لمدة تتراوح بين ستة و12 شهراً، بدلاً من الاكتفاء بالسيطرة على الضغط طوال الحياة.

وأُجريت الدراسة بقيادة باحثين من جامعة "كوين ماري" في لندن، وشملت 14 شخصاً تلقوا العلاج في ثمانية مراكز بالولايات المتحدة. وأظهرت المتابعة أن التحسن في إنتاج الألدوستيرون وضغط الدم استمر حتى عامين بعد انتهاء العلاج.

وبقي المؤشر الرئيسي الذي يرصد زيادة إنتاج الألدوستيرون أقل بنسبة 99 في المئة مقارنة بمستواه قبل العلاج، فيما انخفض ضغط الدم بمعدل 25 نقطة. كما وصل ضغط الدم لدى نحو ربع المشاركين إلى المستويات الطبيعية من دون الحاجة إلى تناول أي أدوية أخرى.

استهداف السبب الهرموني

ويُعد ارتفاع ضغط الدم من الحالات الصحية واسعة الانتشار، وتشير التقديرات إلى أن ما بين 5 و10 في المئة من الحالات يرتبط بمرض يُعرف باسم "فرط الألدوستيرونية الأولي"، حيث تنتج عُقيدات حميدة في الغدد الكظرية كميات زائدة من هرمون الألدوستيرون.

ويؤدي هذا الهرمون إلى احتفاظ الكليتين بكميات إضافية من الملح، ما يرفع ضغط الدم. وحتى الآن، كان الوصول إلى الشفاء من هذا السبب يتطلب في بعض الحالات إجراء جراحة لإزالة إحدى الغدتين الكظريتين بالكامل.

وتعود الفكرة العلمية وراء العلاج الجديد إلى تجربة أُجريت على الفئران عام 2005، وأظهرت أن حذف الجين المسؤول عن إنتاج إنزيم تصنيع الألدوستيرون أدى إلى اختفاء الخلايا المنتجة لهذا الهرمون. وانطلق الباحثون من فرضية أن تثبيط هذا الإنزيم لفترة طويلة قد يؤدي إلى تأثير مشابه لدى البشر، ويساعد في إزالة السبب الأساسي لارتفاع الضغط.

وجاءت فرصة اختبار هذه الفكرة بعد أول دراسة على هذا النوع من الأدوية لدى أشخاص يعانون فرط الألدوستيرونية الأولي، ونُشرت نتائجها العام الماضي في مجلة "New England Journal of Medicine".

نتائج واعدة... ولكن بحذر

وعلى الرغم من أن مثبطات إنزيم تصنيع الألدوستيرون خضعت سابقاً لدراسات أوسع على مرضى ارتفاع ضغط الدم، فإن تلك التجارب ركزت عموماً على فترات علاج أقصر تراوحت بين ستة و12 أسبوعاً، وقاست النتائج خلال تناول الدواء.

أما الدراسة الجديدة، فأظهرت استمرار الفوائد بعد انتهاء فترة علاج امتدت من ستة إلى 12 شهراً، ووصلت المتابعة إلى عامين.

وقال الباحث الرئيسي موريس براون، أستاذ ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالغدد الصماء في جامعة "كوين ماري"، إن النتائج تستدعي الحذر نظراً إلى طبيعة الدراسة، لكنها تتوافق مع توقعات استندت إلى تجارب سابقة. وأضاف أن المتابعة لفترة أطول قد تبرر القول إن دورة علاجية محدودة يمكن أن تؤدي إلى شفاء طويل الأمد.

لكنه شدد على أن هذا العلاج لا يُتوقع أن يكون حلاً لجميع مرضى ارتفاع ضغط الدم، معتبراً أن إمكانية تحقيق علاج دوائي يضاهي نتائج الجراحة تمثل هدفاً مهماً في التعامل مع هذا النوع من المرض.

من جهته، قال ماسون فريمان، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن المتابعة أظهرت نتائج غير متوقعة، وإن استمرار تحسن المؤشرات الهرمونية وانخفاض ضغط الدم يفتح احتمال علاج عدد من المصابين بحبة واحدة يومياً، ربما لفترة محدودة، بدلاً من الخضوع لفحوص تشخيصية تدخلية وجراحة كبرى للغدة الكظرية.

ويعمل الباحثون حالياً على دراسة سريرية أكبر تحمل اسم "ELIXIR"، بهدف التحقق مما إذا كان العلاج قادراً على تحقيق شفاء مستمر لدى المصابين بفرط الألدوستيرونية الأولي. وستستخدم الدراسة أيضاً تقنيات تصوير جزيئي للغدد الكظرية لمعرفة ما إذا كان العلاج المطوّل يؤدي فعلاً إلى اختفاء الخلايا المنتجة للألدوستيرون.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "New England Journal of Medicine" تحت عنوان "Hyperaldosteronism remission after extended aldosterone synthase inhibition"، فيما لا تزال الحاجة قائمة إلى تجارب أوسع وأطول لتأكيد إمكانية اعتبار هذا العلاج شفاءً دائماً.

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