هل يكفي تقليل الملح لخفض ضغط الدم؟ طبيب يوضح ما يحدث في الجسم

قد يكون تقليل الملح في الطعام خطوة مؤثرة في خفض ضغط ، إذ يمكن أن تظهر نتائج هذا التغيير خلال أسبوع واحد، فيما تختلف الاستجابة من شخص إلى آخر، ولا سيما بين الأشخاص الأكثر حساسية للصوديوم.

وفي تقرير نشره موقع "Verywell Health"، أجابت المديرة الطبية للموقع، الطبيبة امتياز، عن أسئلة تتعلق بتأثير تقليل الملح في ضغط الدم، موضحة أن هذه الخطوة قد تكون كافية لإحداث انخفاض ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه الملح.

وبحسب امتياز، ترتبط حساسية الملح بعوامل وراثية، وقد تشمل نحو ثلث الأشخاص الأصحاء وأكثر من نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم. ولا يوجد فحص سريري معتمد لتحديد هذه الحساسية، بل يُستدل عليها عادةً من خلال ملاحظة انخفاض ضغط الدم بصورة أكبر عند تقليل الصوديوم في .

كيف يؤثر الملح في ضغط الدم؟

توضح الطبيبة أن تناول كميات كبيرة من الملح يؤثر في نظام هرموني ينظم ضغط الدم وحجم الدم ومستويات الكهارل في الجسم. وعند الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الملح، قد يؤدي ذلك إلى احتفاظ الجسم بكمية أكبر من السوائل في بلازما الدم، إلى جانب ارتفاع في الأوعية الدموية، ما يساهم في زيادة ضغط الدم.

أما مقدار الانخفاض الذي يمكن تحقيقه عند تقليل الصوديوم، فيختلف بحسب استجابة الجسم، لكن بعض النتائج قد تظهر بسرعة. وتشير امتياز إلى دراسة أظهرت أن المشاركين الذين اتبعوا نظاماً غذائياً يقتصر على 500 ملغ من الصوديوم يومياً لمدة أسبوع، سجلوا ضغط دم أقل بنحو 6 ملم زئبق مقارنة بمن تناولوا نظاماً مرتفع الصوديوم، تضمن 2200 ملغ إضافية يومياً فوق استهلاكهم المعتاد.

ولفتت إلى أن هذا التأثير ظهر سواء كان المشاركون يعانون ارتفاع ضغط الدم أم لا، وسواء كانوا يتناولون أدوية للسيطرة عليه أم لا.

وبالنسبة إلى الكميات اليومية، أشارت إلى أن الهدف المثالي للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم هو استهلاك أقل من 1500 ملغ من الصوديوم يومياً، فيما توصي الإرشادات الغذائية بألا يتجاوز الاستهلاك 2300 ملغ يومياً. ولفتت إلى أن خفض الكمية المعتادة قد يكون مفيداً حتى إن لم يصل الشخص إلى هذه الحدود.

وللمقارنة، تحتوي نصف ملعقة صغيرة من الملح على نحو 1200 ملغ من الصوديوم.

أين يوجد الصوديوم وكيف يمكن تقليله؟

لا يقتصر مصدر الصوديوم على الملح الذي يضاف إلى الطعام، إذ تشير الطبيبة إلى أن نحو 70% من الصوديوم المستهلك في يأتي من الأطعمة المعبأة والجاهزة، وليس من مملحة الطعام.

لذلك، تنصح بالبدء بتقليل هذه المنتجات، وطلب إعداد الوجبات في المطاعم من دون إضافة الملح، فضلاً عن تجنب إضافته أثناء الطهي ، والاستعاضة عنه بالأعشاب والتوابل.

كما تشدد على أهمية تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، ومنها الفواكه والخضراوات الورقية والبطاطا والفاصولياء والمكسرات ومنتجات الألبان، لدورها في دعم صحة ضغط الدم.

وتوصي أيضاً باتباع نظام "DASH" الغذائي المصمم للمساعدة في خفض ضغط الدم، والذي يركز على الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة، ويوفر عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والألياف.

وتشير هذه المعطيات إلى أن تقليل الصوديوم قد يساعد في خفض ضغط الدم، لكن مقدار الاستفادة يختلف بين الأفراد، كما أن تعديل النظام الغذائي لا يعني إيقاف أدوية الضغط أو تغييرها من دون استشارة الطبيب.