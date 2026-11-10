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صحة

العزلة في الشتاء.. متى تتحول الرغبة بالبقاء في المنزل إلى مؤشر نفسي مقلق؟

Lebanon 24
10-11-2026 | 15:43
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العزلة في الشتاء.. متى تتحول الرغبة بالبقاء في المنزل إلى مؤشر نفسي مقلق؟
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مع قصر ساعات النهار وانخفاض درجات الحرارة، يميل بعض الأشخاص إلى تقليل لقاءاتهم الاجتماعية، مفضلين البقاء في المنزل على الخروج مع الأصدقاء. ورغم أن هذا التغيير قد يبدو طبيعياً مع حلول الشتاء، إلا أنه قد يكون أحياناً مؤشراً إلى تغيرات نفسية تستدعي الانتباه.
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وبحسب تقرير نشره موقع "هاف بوست"، أشارت الطبيبة النفسية كلوديا أيمريتش، من مؤسسة "بيركلي للطب النفسي"، إلى أن الانسحاب الاجتماعي في الشتاء يرتبط بعوامل عدة، منها قلة التعرض لضوء الشمس، واضطراب مواعيد النوم والاستيقاظ، وتراجع الطاقة والمزاج، إضافة إلى برودة الطقس التي تجعل الأنشطة الاجتماعية أكثر صعوبة.

ولا يعني تفضيل العزلة بالضرورة وجود مشكلة نفسية، إذ قد يساعد قضاء الوقت بمفردك على استعادة النشاط، شرط ألا يتحول إلى ابتعاد عن الآخرين أو إهمال للمسؤوليات.

لكن القلق يبدأ عندما يصبح الانسحاب متزايداً ومختلفاً عن السلوك المعتاد، خصوصاً إذا ترافق مع الحزن المستمر، والتهيج، وفقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة، واضطرابات النوم والشهية، والإرهاق وصعوبة التركيز. وقد ترتبط هذه الأعراض بالاضطراب العاطفي الموسمي الذي يظهر مع تغير الفصول.

ومن المؤشرات الأخرى تكرار إلغاء المواعيد، وتجاهل الرسائل، والشعور المتزايد بالوحدة والانفصال عن المحيط الاجتماعي.

وفي مواجهة هذه الحالة، تنصح أيمريتش بتجنب لوم الذات، والحفاظ على التواصل مع المقربين ولو عبر مكالمات قصيرة أو نزهات بسيطة، إلى جانب التعرض لضوء النهار، وانتظام النوم وممارسة الرياضة.

وتشدد على أهمية استشارة اختصاصي في الصحة النفسية إذا استمر انخفاض المزاج أسبوعين أو أكثر، أو بدأت الأعراض تؤثر في العلاقات والحياة اليومية، مؤكدة أن طلب المساعدة لا ينبغي أن ينتظر تفاقم الحالة.
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