اكتشاف علمي جديد يكشف سبب فشل بعض علاجات الكوليسترول

تُعد أمراض القلب والشرايين من أبرز أسباب الوفاة عالمياً، فيما يرتبط ارتفاع مستويات الضار (LDL) بنحو 3.6 مليون وفاة سنوياً.

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ورغم توافر علاجات متعددة، لا يزال كثيرون يواجهون صعوبة في خفض الكوليسترول إلى المستويات الآمنة. وفي هذا الإطار، توصلت دراسة علمية حديثة إلى اكتشاف آلية جزيئية تفسر كيف يؤثر الغني بالكوليسترول في قدرة الكبد على تنقية .

وكشفت الدراسة، المنشورة في مجلة "نيتشر"، عن مسار بيولوجي يؤدي إلى تدمير مستقبلات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDLR) داخل خلايا الكبد، وهي المسؤولة عن التقاط الكوليسترول الضار وإزالته من مجرى الدم.

وبحسب الباحثين، فإن استهلاك كميات كبيرة من الكوليسترول لفترات طويلة ينشط بروتينات تُعرف باسم (Ral GTPases)، تتفاعل بدورها مع إنزيم (CTSA)، ما يؤدي إلى تفكيك المستقبلات بدلاً من إعادة تدويرها، وبالتالي انخفاض أعدادها وتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية.

وأوضح المشرف على الدراسة، أستاذ الطب في جامعة في سان ، الدكتور سالتيل، أن هذا الاكتشاف يقدم تفسيراً لضعف قدرة الكبد على التخلص من الكوليسترول لدى الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بالدهون.

ولفت إلى أن الآلية المكتشفة تعمل بشكل مستقل عن بروتين (PCSK9)، الذي تستهدفه أدوية خفض الكوليسترول المتوافرة حالياً، ما قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات جديدة، خصوصاً للمرضى الذين لا يستجيبون بشكل كافٍ للأدوية التقليدية.

وأظهرت التجارب أن تثبيط إنزيم (CTSA) بالأدوية ساعد في حماية مستقبلات الكوليسترول والحفاظ عليها، ما عزز قدرة الكبد على التخلص من الكوليسترول الزائد، في اكتشاف قد يمهد لتطوير خيارات جديدة للحد من مخاطر أمراض القلب.