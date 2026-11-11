تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كيف تختار الملح الأقل صوديوم؟

Lebanon 24
11-11-2026 | 00:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كيف تختار الملح الأقل صوديوم؟
كيف تختار الملح الأقل صوديوم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على رف المتجر، تعدك عبوة ملح بنصف كمية الصوديوم. اقلبها، وستجد رقما آخر يستحق الانتباه. ففي أحد المنتجات، يحتوي ربع ملعقة صغيرة على 290 ملليغراما من الصوديوم و350 ملليغراما من البوتاسيوم.

الرقم الأول يوضح مقدار الصوديوم الذي ستضيفه إلى وجبتك، والثاني مهم خصوصا لمن يحتاجون إلى مراقبة البوتاسيوم.

المقارنة تبدأ بحجم الحصة

في هذا المثال من السوق الأميركية، تسجل شركة "مورتون" 590 ملليغراما من الصوديوم في ربع ملعقة صغيرة من ملح المائدة العادي، مقابل 290 ملليغراما في الكمية نفسها من بديلها. وفي قائمة المكونات يظهر "كلوريد البوتاسيوم"، الذي يحل محل جزء من كلوريد الصوديوم في الخليط.
Advertisement

وعند المقارنة بين عبوتين، ابحث عن كمية الصوديوم بالملليغرام في جدول القيم الغذائية، ثم تأكد من أن الرقمين يخصان حصة متساوية. وإذا كانت العبوتان تعرضان القيم لكل 100 غرام، يمكنك مقارنة الرقمين مباشرة.
ولعبارة "أقل صوديوم" معنى محدد على الملصقات الأميركية. فبحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تشير إلى انخفاض الصوديوم بما لا يقل عن 25 بالمئة مقارنة بالمنتج العادي المرجعي. أما عبارة "خال من الصوديوم" فتشير إلى أقل من 5 ملليغرامات في الحصة. وفي المثال السابق، تبقى كمية الصوديوم في الحصة 290 ملليغراما، وتزداد إذا استخدمت كمية أكبر.

توصية تخص ملح المائدة

توصي منظمة الصحة العالمية بخفض إجمالي الصوديوم في الغذاء. وتقترح، ضمن توصية مشروطة، أن يستخدم البالغون الذين يضيفون ملح المائدة في الطهي أو التتبيل بديلا أقل صوديوم يحتوي على البوتاسيوم. وتظل كمية الصوديوم الموجودة أصلا في الخبز والصلصات والأطعمة الجاهزة جزءا من إجمالي ما يتناوله الشخص خلال اليوم.

وكانت دراسة منشورة في "نيتشر هيلث" قد قدّرت أن التحول الواسع إلى هذه البدائل قد يقي من نحو 3 ملايين وفاة سنويا. ويخص الرقم سيناريو عالميا في نموذج شمل 193 دولة.
متى يصبح البوتاسيوم أهم رقم؟

تستثني توصية المنظمة المصابين بضعف وظائف الكلى ومن لديهم حالات تعوق طرح البوتاسيوم، كما أنها لا تشمل الحوامل أو الأطفال. وقد يرتفع البوتاسيوم في الدم لدى الأشخاص المعرضين لذلك عند استخدام بدائل تحتوي عليه. لذا، إذا كنت تعاني مرضا في الكلى أو تتناول دواء قد يرفع البوتاسيوم، فاستشر طبيبك قبل تبديل ملح المائدة.

وعند الشراء، اقرأ ثلاثة أشياء على العبوة نفسها: حجم الحصة، وكمية الصوديوم فيها، ووجود كلوريد البوتاسيوم في قائمة المكونات.
مواضيع ذات صلة
كيف تختار الخبز الأنسب لمريض السكري؟
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 11:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يكفي تقليل الملح لخفض ضغط الدم؟ طبيب يوضح ما يحدث في الجسم
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 11:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل استخدام الملح للشعر.. إليك ما يجب معرفته
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 11:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لست هاوياً للتفاوض لمجرّد التفاوض لكن مسؤولية الدولة أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 11:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

إدارة الغذاء

منظمة الصحة

إذا كنت

بوتين

جمالي

الحص

راما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-11-11
Lebanon24
23:29 | 2026-11-10
Lebanon24
23:00 | 2026-11-10
Lebanon24
15:43 | 2026-11-10
Lebanon24
13:30 | 2026-11-10
Lebanon24
12:30 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24