كيف تختار الملح الأقل صوديوم؟





الرقم الأول يوضح مقدار الصوديوم الذي ستضيفه إلى وجبتك، والثاني مهم خصوصا لمن يحتاجون إلى مراقبة البوتاسيوم.



المقارنة تبدأ بحجم الحصة



في هذا المثال من السوق الأميركية، تسجل شركة "مورتون" 590 ملليغراما من الصوديوم في ربع ملعقة صغيرة من ملح المائدة العادي، مقابل 290 ملليغراما في الكمية نفسها من بديلها. وفي قائمة المكونات يظهر "كلوريد البوتاسيوم"، الذي يحل محل جزء من كلوريد الصوديوم في الخليط.

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وعند المقارنة بين عبوتين، ابحث عن كمية الصوديوم بالملليغرام في جدول القيم الغذائية، ثم تأكد من أن الرقمين يخصان حصة متساوية. وإذا كانت العبوتان تعرضان القيم لكل 100 غرام، يمكنك مقارنة الرقمين مباشرة. على رف المتجر، تعدك عبوة ملح بنصف كمية الصوديوم. اقلبها، وستجد رقما آخر يستحق الانتباه. ففي أحد المنتجات، يحتوي ربع ملعقة صغيرة على 290 ملليغراما من الصوديوم و350 ملليغراما من البوتاسيوم.الرقم الأول يوضح مقدار الصوديوم الذي ستضيفه إلى وجبتك، والثاني مهم خصوصا لمن يحتاجون إلى مراقبة البوتاسيوم.في هذا المثال من السوق الأميركية، تسجل شركة "مورتون" 590 ملليغراما من الصوديوم في ربع ملعقة صغيرة من ملح المائدة العادي، مقابل 290 ملليغراما في الكمية نفسها من بديلها. وفي قائمة المكونات يظهر "كلوريد البوتاسيوم"، الذي يحل محل جزء من كلوريد الصوديوم في الخليط.وعند المقارنة بين عبوتين، ابحث عن كمية الصوديوم بالملليغرام في جدول القيم الغذائية، ثم تأكد من أن الرقمين يخصان حصة متساوية. وإذا كانت العبوتان تعرضان القيم لكل 100 غرام، يمكنك مقارنة الرقمين مباشرة.

ولعبارة "أقل صوديوم" معنى محدد على الملصقات الأميركية. فبحسب والدواء الأميركية، تشير إلى انخفاض الصوديوم بما لا يقل عن 25 بالمئة مقارنة بالمنتج العادي المرجعي. أما عبارة "خال من الصوديوم" فتشير إلى أقل من 5 ملليغرامات في الحصة. وفي المثال السابق، تبقى كمية الصوديوم في الحصة 290 ملليغراما، وتزداد إذا استخدمت كمية أكبر.



توصية تخص ملح المائدة



توصي بخفض إجمالي الصوديوم في الغذاء. وتقترح، ضمن توصية مشروطة، أن يستخدم البالغون الذين يضيفون ملح المائدة في الطهي أو التتبيل بديلا أقل صوديوم يحتوي على البوتاسيوم. وتظل كمية الصوديوم الموجودة أصلا في الخبز والصلصات والأطعمة الجاهزة جزءا من إجمالي ما يتناوله الشخص خلال اليوم.



وكانت دراسة منشورة في "نيتشر هيلث" قد قدّرت أن التحول الواسع إلى هذه البدائل قد يقي من نحو 3 ملايين وفاة سنويا. ويخص الرقم سيناريو عالميا في نموذج شمل 193 دولة.