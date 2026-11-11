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صحة

لمواجهة التوتر.. تناول الإفطار بانتظام

Lebanon 24
11-11-2026 | 02:00
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توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة بينغهامتون إلى وجود ارتباط بين بعض العادات اليومية، مثل تناول وجبة الإفطار بانتظام وممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم، والقدرة على التعامل مع الضغوط النفسية والتكيف مع المواقف الصعبة.
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وبحسب "ساينس ديلي"، أوضحت الدراسة أن هذه العادات ترتبط بما يُعرف بـ"المرونة النفسية"، وهي القدرة على التعامل مع المشاعر والظروف المتغيرة، وتعديل طريقة التفكير والاستجابة للتحديات بدلاً من الاستسلام للتوتر أو الانغماس في المشاعر السلبية.
ولبحث هذه العلاقة، جمع فريق الدراسة إجابات نحو 400 طالب جامعي بشأن أنظمتهم الغذائية وأنماط نومهم ومستويات نشاطهم البدني، إلى جانب عادات أخرى تتعلق بنمط حياتهم.

وأظهرت النتائج أن الطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار 5 مرات أسبوعياً على الأقل يتمتعون بمستويات أعلى من المرونة النفسية، كما ارتبطت ممارسة النشاط البدني لمدة 20 دقيقة أو أكثر بقدرة أفضل على التكيف مع الضغوط.

في المقابل، سجل الطلاب الذين ينامون أقل من 6 ساعات مستويات أقل من المرونة النفسية والقدرة على الصمود، بينما ارتبط تناول زيت السمك عدة مرات أسبوعياً بمستويات أفضل من المرونة النفسية.

وقالت لينا بيغداش، الأستاذة المشاركة بجامعة بينغهامتون والباحثة الرئيسة في الدراسة، إن المرونة النفسية تساعد الإنسان على إدراك مشاعره وفهم أسباب التوتر، بما يمنحه فرصة للتفكير في كيفية التعامل مع الموقف بدلاً من الانغماس فيه.
وأضافت أن العادات الغذائية ونمط الحياة الصحي قد يسهمان في تعزيز هذه المهارة، التي تساعد بدورها على مواجهة الضغوط والتكيف مع التحديات.

ومع ذلك، أوضح الباحثون أن نتائج الدراسة تستند إلى استبيانات المشاركين، ولذلك فإنها تكشف عن ارتباط بين العادات الصحية والمرونة النفسية، دون إثبات أن هذه الممارسات تؤدي مباشرة إلى تحسين القدرة على التعامل مع التوتر.
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جامعة بينغهامتون

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