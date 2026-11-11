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صحة

بعد التوقف عن أدوية التخسيس.. هذا ما يحدث للجسم

Lebanon 24
11-11-2026 | 07:58
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كشفت دراسة طبية حديثة عن ارتباط التوقف عن استخدام أدوية السكري وإنقاص الوزن من فئة "GLP-1" بارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة لدى مرضى السكري من النوع الثاني؛ ما يثير تساؤلات بشأن التأثيرات الصحية للانقطاع عن هذه العلاجات.
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وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "The Lancet Regional Health Europe"، فإن المرضى الذين توقفوا عن العلاج سجلوا ضعف معدل الأحداث القلبية والوعائية والوفيات مقارنة بمن استمروا في تناول الأدوية.
 
وأظهرت النتائج تسجيل نحو أربع حالات من النوبات القلبية غير المميتة أو السكتات الدماغية غير المميتة أو الوفاة سنويًّا بين كل 100 مريض توقفوا عن العلاج، مقابل حالتين فقط بين الذين واصلوا استخدامه.

وكانت المخاطر أكثر وضوحًا لدى المصابين بالسمنة، إذ ارتفع الخطر النسبي لديهم بنسبة 127%، مقارنة بزيادة بلغت 61% لدى المرضى غير المصابين بالسمنة.

واعتمد الباحثون على تحليل السجلات الطبية لأكثر من 80 ألف مريض بالسكري من النوع الثاني، تلقوا العلاج في أكثر من 300 عيادة إيطالية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2024.
 
وتُستخدم أدوية "GLP-1" لتنظيم مستويات السكر وتقليل الشهية، لكنها قد تسبب اضطرابات هضمية تدفع بعض المرضى إلى التوقف عنها، إلى جانب ارتفاع تكلفتها أو عدم رضاهم عن النتائج.

ولاحظ الباحثون أن التغيرات في الوزن وضغط الدم ومستويات السكر بعد التوقف لم تكن كافية لتفسير ارتفاع المخاطر بالكامل. (إرم نيوز) 
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