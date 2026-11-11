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صحة

هل كل أنواع الأسماك مفيدة؟

Lebanon 24
11-11-2026 | 11:00
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أشارت الدكتورة ناتاليا لياسكوفسكايا خبيرة التغذية، إلى أن جميع أنواع الأسماك صحية، لذلك لا داعي للبحث عن أنواع محددة أو نادرة من الأسماك للحصول على فائدة أكثر.
 
وقالت: "أفضل الأسماك هو أي نوع يمكن تناوله. أي لا داعي للبحث عن نوع واحد معين والاقتصار عليه. أفضل الأسماك هي تلك المتوفرة بكثرة والتي تستوفي معايير سلامة الغذاء. علاوة على ذلك، تحتوي أنواع الأسماك المختلفة على مجموعات متنوعة من العناصر الغذائية القيمة، لذلك ينصح بالتنويع".
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ووفقا لها، الأسماك مصدر غني بالبروتين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والكالسيوم، وفيتامينات А وЕ وD واليود، والسيلينيوم، والفوسفور، وغيرها من العناصر الغذائية المهمة للصحة. وينصح بتناول الأسماك الدهنية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، مع الحرص على اختيار الأسماك الدهنية مثل الرنجة والسردين والسلمون والتروت والماكريل مرة واحدة على الأقل.

وتنصح الطبيبة النساء الحوامل بتناول الأسماك الدهنية بانتظام، لأهميتها في نمو الجنين، مع الحرص على اختيار الأنواع قليلة الزئبق. ولهذا السبب، يفضل تجنب التونة ذات العين الكبيرة، وسمك القرش، والمارلين، وسمك أبو سيف.

وتوصي بعدم تناول الأسماك النيئة، بما في ذلك السوشي واللفائف، للنساء الحوامل والأطفال نظرا لخطر التلوث البكتيري والطفيلي. (روسيا اليوم) 
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