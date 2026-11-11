اشتهاء الحلويات باستمرار.. هل يشير إلى نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم؟

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ورغم الاعتقاد الشائع بأن اشتهاء الحلويات يشير إلى نقص الكالسيوم أو المغنيسيوم، فإن هذه العلاقة ليست مثبتة علميًا بصورة قاطعة، إذ تتداخل عوامل عديدة في تحديد الشهية، بينها: النوم، والحالة النفسية، والعادات الغذائية.يؤدي الكالسيوم وفقاً لموقع "vinmec - webmd" دورًا أساسًا في صحة العظام ووظائف العضلات والأعصاب، بينما يشارك المغنيسيوم في إنتاج الطاقة، وتنظيم العديد من العمليات الحيوية.وقد يترافق نقص هذه العناصر مع التعب، وضعف التركيز، أو اضطرابات العضلات، لكن الرغبة في تناول الشوكولاتة والمشروبات المحلاة لا تُعد دليلًا موثوقًا على وجود نقص فيها.كما أن تناول الحلويات لا يعوّض احتياجات الجسم من ، حتى عندما تحتوي بعض أنواع الشوكولاتة الداكنة على المغنيسيوم.تساهم فيتامينات المجموعة B في تحويل الغذاء إلى طاقة ودعم وظائف الجهاز العصبي، وقد يؤدي نقص بعضها إلى الشعور بالإرهاق واضطرابات المزاج.ومع ذلك، لا يمكن اعتبار اشتهاء السكر علامة تشخيصية على نقص هذه الفيتامينات، لأن التوتر، وقلة النوم، وعدم انتظام الوجبات، قد تزيد الرغبة في الأطعمة مرتفعة السعرات.يرتبط الاستهلاك المفرط للسكريات المضافة بزيادة الوزن وتسوس الأسنان، كما قد يسهم في ارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.وينصح خبراء التغذية بالاعتماد على وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والألياف، إلى جانب مصادر الكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامينات B.وفي حال استمرار الرغبة الشديدة في الحلويات بالتزامن مع تعب غير معتاد أو أعراض أخرى، يُفضل استشارة الطبيب لتحديد الحاجة إلى الفحوصات، بدلًا من تناول المكملات الغذائية دون تشخيص.