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صحة

اشتهاء الحلويات باستمرار.. هل يشير إلى نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم؟

Lebanon 24
11-11-2026 | 12:22
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اشتهاء الحلويات باستمرار.. هل يشير إلى نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم؟
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قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في مقاومة الحلويات، خاصة خلال فترات الإرهاق أو التوتر، ما يثير تساؤلات بشأن ارتباط الرغبة المتكررة في تناول السكر بنقص بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

ورغم الاعتقاد الشائع بأن اشتهاء الحلويات يشير إلى نقص الكالسيوم أو المغنيسيوم، فإن هذه العلاقة ليست مثبتة علميًا بصورة قاطعة، إذ تتداخل عوامل عديدة في تحديد الشهية، بينها: النوم، والحالة النفسية، والعادات الغذائية.
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هل لنقص الكالسيوم والمغنيسيوم علاقة؟
يؤدي الكالسيوم وفقاً لموقع "vinmec - webmd" دورًا أساسًا في صحة العظام ووظائف العضلات والأعصاب، بينما يشارك المغنيسيوم في إنتاج الطاقة، وتنظيم العديد من العمليات الحيوية.

وقد يترافق نقص هذه العناصر مع التعب، وضعف التركيز، أو اضطرابات العضلات، لكن الرغبة في تناول الشوكولاتة والمشروبات المحلاة لا تُعد دليلًا موثوقًا على وجود نقص فيها.

كما أن تناول الحلويات لا يعوّض احتياجات الجسم من المعادن، حتى عندما تحتوي بعض أنواع الشوكولاتة الداكنة على المغنيسيوم.

ماذا عن فيتامينات B؟
تساهم فيتامينات المجموعة B في تحويل الغذاء إلى طاقة ودعم وظائف الجهاز العصبي، وقد يؤدي نقص بعضها إلى الشعور بالإرهاق واضطرابات المزاج.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار اشتهاء السكر علامة تشخيصية على نقص هذه الفيتامينات، لأن التوتر، وقلة النوم، وعدم انتظام الوجبات، قد تزيد الرغبة في الأطعمة مرتفعة السعرات.

مخاطر الإفراط في السكر
يرتبط الاستهلاك المفرط للسكريات المضافة بزيادة الوزن وتسوس الأسنان، كما قد يسهم في ارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وينصح خبراء التغذية بالاعتماد على وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والألياف، إلى جانب مصادر الكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامينات B.

وفي حال استمرار الرغبة الشديدة في الحلويات بالتزامن مع تعب غير معتاد أو أعراض أخرى، يُفضل استشارة الطبيب لتحديد الحاجة إلى الفحوصات، بدلًا من تناول المكملات الغذائية دون تشخيص.
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