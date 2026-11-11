كيف تؤثر السجائر الإلكترونية على سعة التنفس؟

كشفت دراسة طبية أجراها باحثون في الدولية أن استخدام السجائر الإلكترونية (الفيب) قد يؤدي إلى تراجع وظائف الرئة وانخفاض القدرة على التنفس لدى الشباب، محذرة من تداعيات صحية قد تزيد خطر الإصابة بأمراض تنفسية مزمنة مستقبلاً.

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ونُشرت الدراسة في دورية "توباكو كونترول"، وشملت 22 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاماً، خضعوا لاختبارات لقياس وظائف الرئة مرتين خلال سبعة أشهر، بهدف تحديد كمية الهواء التي يستطيعون إخراجها خلال .

وأظهرت النتائج تراجع متوسط حجم الزفير من 3.85 لترات في بداية الدراسة إلى 3.75 لترات في نهايتها، مع تسجيل انخفاض أكبر لدى الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية بمعدلات يومية أعلى.

واعتبر الباحثون أن هذا التراجع يمثل تغيراً مهماً من الناحية السريرية، مشيرين إلى أنه يشبه بعض التأثيرات التي تُرصد لدى مدخني السجائر التقليدية.

وحذر المشرف على الدراسة، الدكتور وسيم ميزياك، من أن استمرار تراجع كفاءة الرئتين قد يزيد احتمالات الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) مع التقدم في العمر، داعياً إلى دراسة الآثار الصحية طويلة الأمد للسجائر الإلكترونية.

في المقابل، دعت الدكتورة إيست، من كلية وساسكس للطب، إلى التعامل بحذر مع النتائج، موضحة أنها لا تزال أولية وتحتاج إلى أبحاث أوسع ومجموعات ضابطة لتأكيد وجود علاقة مباشرة بين استخدام الفيب وتراجع وظائف الرئة، خصوصاً أن آثاره الصحية المستقبلية لم تتضح بالكامل بعد.