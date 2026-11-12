أدوية إنقاص الوزن تحت الاختبار.. هل تحمي الدماغ من الخرف وألزهايمر؟

Advertisement

تتجه الأبحاث العلمية إلى استكشاف فوائد جديدة لأدوية إنقاص الوزن، تتجاوز علاج السمنة والسكري إلى احتمال حماية الدماغ من التدهور الإدراكي والخرف.ورصدت مراجعة علمية نشرت في دورية Science مؤشرات أولية على فوائد محتملة لأدوية مثل «أوزيمبيك» و«ويغوفي» و«مونجارو»، التي تحتوي على مادتي السيماغلوتايد والتيرزيباتايد، وفقاً لموقع «نيوزويك».ويرجح الباحثون أن تحسين مستويات السكر وضغط وصحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب قد يساعد في الحد من عوامل الخطر المرتبطة بالخرف، خصوصاً لدى المصابين بالسمنة والسكري من النوع الثاني.وأشارت دراسات رصدية وتجارب على الحيوانات إلى احتمال ارتباط هذه الأدوية بتحسن الوظائف الإدراكية، لكن الأدلة لا تثبت حتى الآن أنها تحمي الدماغ بشكل مباشر أو تمنع الإصابة بالخرف.وفي المقابل، لم تنجح تجربتا المرحلة الثالثة EVOKE وEVOKE+ في إثبات قدرة السيماغلوتايد على إبطاء التدهور السريري لدى مرضى ألزهايمر في مراحله المبكرة، رغم تسجيل تغيرات طفيفة في بعض المؤشرات الحيوية المرتبطة بالمرض.ويرى الباحثون أن الفائدة المحتملة قد تكون أكبر عند التدخل المبكر، قبل حدوث تلف عصبي متقدم، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو .ويؤكد الخبراء أن الأدلة لا تزال أولية، وأن الوقاية من الخرف ليست حتى الآن سبباً طبياً كافياً لاستخدام هذه الأدوية، التي ينبغي تناولها وفق استطبابات طبية واضحة وتحت إشراف الطبيب.(إرم نيوز)