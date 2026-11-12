تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أدوية إنقاص الوزن تحت الاختبار.. هل تحمي الدماغ من الخرف وألزهايمر؟

Lebanon 24
12-11-2026 | 00:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أدوية إنقاص الوزن تحت الاختبار.. هل تحمي الدماغ من الخرف وألزهايمر؟
أدوية إنقاص الوزن تحت الاختبار.. هل تحمي الدماغ من الخرف وألزهايمر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الأبحاث العلمية إلى استكشاف فوائد جديدة لأدوية إنقاص الوزن، تتجاوز علاج السمنة والسكري إلى احتمال حماية الدماغ من التدهور الإدراكي والخرف.

ورصدت مراجعة علمية نشرت في دورية Science مؤشرات أولية على فوائد محتملة لأدوية مثل «أوزيمبيك» و«ويغوفي» و«مونجارو»، التي تحتوي على مادتي السيماغلوتايد والتيرزيباتايد، وفقاً لموقع «نيوزويك».
Advertisement

ويرجح الباحثون أن تحسين مستويات السكر وضغط الدم وصحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب قد يساعد في الحد من عوامل الخطر المرتبطة بالخرف، خصوصاً لدى المصابين بالسمنة والسكري من النوع الثاني.

وأشارت دراسات رصدية وتجارب على الحيوانات إلى احتمال ارتباط هذه الأدوية بتحسن الوظائف الإدراكية، لكن الأدلة لا تثبت حتى الآن أنها تحمي الدماغ بشكل مباشر أو تمنع الإصابة بالخرف.

وفي المقابل، لم تنجح تجربتا المرحلة الثالثة EVOKE وEVOKE+ في إثبات قدرة السيماغلوتايد على إبطاء التدهور السريري لدى مرضى ألزهايمر في مراحله المبكرة، رغم تسجيل تغيرات طفيفة في بعض المؤشرات الحيوية المرتبطة بالمرض.

ويرى الباحثون أن الفائدة المحتملة قد تكون أكبر عند التدخل المبكر، قبل حدوث تلف عصبي متقدم، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو السكري.

ويؤكد الخبراء أن الأدلة لا تزال أولية، وأن الوقاية من الخرف ليست حتى الآن سبباً طبياً كافياً لاستخدام هذه الأدوية، التي ينبغي تناولها وفق استطبابات طبية واضحة وتحت إشراف الطبيب.(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
هل تكبح أدوية إنقاص الوزن الشهية أم تسبّب الغثيان؟
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بارتفاع خطر الاكتئاب والأفكار الانتحارية؟
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث للقلب مع أدوية إنقاص الوزن؟
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن قد تهدد تغذية الأطفال
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 13:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24

السكري

بالمر

العلم

حسن ا

بابا

دوري

جارو

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-11-12
Lebanon24
04:45 | 2026-11-12
Lebanon24
02:53 | 2026-11-12
Lebanon24
23:00 | 2026-11-11
Lebanon24
15:08 | 2026-11-11
Lebanon24
12:22 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24