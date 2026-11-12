ليست كل أنواع القهوة بريئة.. طرق تحضير قد ترفع الكوليسترول!

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لا تؤثر القهوة بالطريقة نفسها على مستويات في ، إذ يرتبط تأثيرها بنوعها وطريقة تحضيرها، فضلاً عن المكونات المضافة إليها.وبحسب موقع « كلينك»، أوضح دينيس برومر أن بعض أنواع القهوة، مثل والفرنسية والإسبريسو، قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) لاحتوائها على مركبات تؤثر في دهون الدم.في المقابل، لا يُتوقع أن تسبب القهوة التقليدية عند تناولها باعتدال تغيرات كبيرة في الكوليسترول، كما أن إضافة كميات معتدلة من الحليب أو السكر لا تشكل عادة تأثيراً ملحوظاً.وحذّر الطبيب من الإفراط في مشروبات القهوة المحلاة، مثل الفرابتشينو، التي قد تحتوي على نحو 50 غراماً من السكر و600 سعرة حرارية للكوب الواحد، ما يزيد السعرات والسكريات المستهلكة، خصوصاً عند تناولها يومياً.وتكمن النصيحة في الاعتدال واختيار أنواع القهوة الأقل احتواءً على السكر والسعرات الحرارية، مع الانتباه إلى أن طريقة التحضير قد تكون عاملاً مؤثراً في صحة القلب ومستويات الكوليسترول. (إرم نيوز)