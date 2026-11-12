التوتر لا يؤثر على أعصابك فقط.. كيف يرفع الكوليسترول الضار ويهدد قلبك؟

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لا تقتصر آثار التوتر المستمر على الحالة النفسية والمزاجية، بل قد تمتد لتؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تشير أبحاث طبية إلى وجود ارتباط بين الضغوط النفسية المزمنة وارتفاع مستويات الضار في .ووفقاً لموقع «ويب ميد» الصحي، يؤدي التعرض المستمر للتوتر إلى زيادة إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، ما قد يساهم في رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وتعزيز الالتهابات في الجسم، فضلاً عن التأثير سلباً على مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، الذي يساعد على التخلص من الدهون الزائدة.وأظهرت دراسة شملت أكثر من 91 ألف شخص من العاملين في مهن مختلفة وجود ارتباط بين ضغوط العمل وارتفاع الكوليسترول الضار، فيما كشفت أبحاث أُجريت على طلاب جامعيين خلال فترات الامتحانات عن ارتفاع مستويات الكورتيزول والكوليسترول لديهم نتيجة الضغط النفسي.ولا تقتصر العلاقة بين التوتر والكوليسترول على التغيرات الهرمونية، إذ قد يدفع الضغط النفسي الأشخاص إلى اتباع عادات غير صحية، مثل التدخين وتناول الوجبات السريعة وقلة النشاط البدني، وهي عوامل تزيد بدورها من مخاطر ارتفاع الدهون في الدم وأمراض القلب.وللحد من هذه التأثيرات، ينصح الأطباء بممارسة الرياضة بانتظام، واعتماد تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا، إلى جانب الحفاظ على التواصل الاجتماعي واتباع نمط حياة صحي. كما يُنصح باستشارة الطبيب عندما يصبح التوتر مزمناً ويؤثر على الحياة اليومية.(إرم نيوز)