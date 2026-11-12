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صحة

هل من رابط بين رعشة النوم المفاجئة والأرق؟ دراسة تجيب

Lebanon 24
12-11-2026 | 14:00
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هل سبق أن شعرت بأنك تسقط من مكان مرتفع فور بدء النوم، أو انتفض جسمك فجأة وكأن شيئاً أفزعك، لتجد نفسك مستيقظاً من جديد؟ هذه التجربة شائعة، وتُعرف باسم "الرعشة النومية" أو "الجفلة عند بداية النوم"، وهي انقباض عضلي مفاجئ يحدث خلال الانتقال من اليقظة إلى النوم.

ورغم أن هذه الحركة غالباً ما تكون عابرة وغير مقلقة، فإن دراسة جديدة تشير إلى أن تكرارها قد يرتبط بعوامل تتجاوز النشاط العضلي، من بينها القلق وسوء جودة النوم والأفكار السلبية المرتبطة بالراحة الليلية، بحسب تقرير نشره موقع "Health Day".
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ماذا كشفت الدراسة عن تكرار الرعشات الليلية؟
استطلع الباحثون آراء نحو 200 شخص بالغ، ووجدوا أن المشاركين الذين تعرضوا للجفلات النومية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل أبلغوا عن جودة نوم أسوأ، وأعراض أرق أكثر، ومستويات أعلى من القلق والاكتئاب، مقارنة بمن لم يعانوا منها بالتكرار نفسه.

كما أظهرت النتائج أن هذه النوبات كانت أكثر شيوعاً خلال فترات الضغط النفسي، وأن الأشخاص الذين تراودهم أفكار سلبية بشأن النوم كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن حدوثها.

وتشير هذه النتائج إلى وجود ارتباط بين تكرار الرعشات النومية والحالة النفسية وجودة النوم، لكنها لا تثبت أن القلق أو الاكتئاب يسببان هذه الظاهرة، أو أن الجفلات نفسها تؤدي إلى الإصابة بمشكلات نفسية.

ليست مجرد انقباضة عضلية عابرة
قالت الباحثة الرئيسة تانيا غرونبرغر، من جامعة باريس لودرون في سالزبورغ بالنمسا، إن "بدايات النوم المفاجئة أكثر بكثير من مجرد ارتعاشة عضلية بسيطة عند الغفو".

ووصف المشاركون في الدراسة تجارب متنوعة صاحبت هذه الجفلات، من بينها الإحساس بالسقوط المفاجئ، وتسارع ضربات القلب، ورؤية ومضات ضوئية، بل سماع أصوات تشبه الانفجارات العالية.

مشاعر الخوف والذعر
ولم تقتصر التجربة على الإحساس الجسدي؛ إذ أبلغ بعض المشاركين عن مشاعر الخوف والذعر التي صاحبت الانتفاضة المفاجئة. ورغم أن معظمهم استطاعوا العودة إلى النوم سريعاً، فإن آخرين وصفوا شعوراً بالضيق والانزعاج بسبب هذه النوبات.

وتحدث الرعشة النومية عادة خلال المراحل الأولى من الانتقال إلى النوم، وقد تصاحبها أحاسيس أو صور ذهنية مفاجئة. وهي لا تعني بالضرورة وجود اضطراب صحي، خصوصاً إذا حدثت بصورة متقطعة ولم تؤثر في القدرة على النوم.

كيف تؤثر الأفكار السلبية في النوم؟
لفتت غرونبرغر إلى أن أحد أبرز جوانب الدراسة كان الارتباط بين تكرار الجفلات النومية وطريقة تفكير المشاركين في النوم ومشاعرهم تجاهه.

وقالت إن الأشخاص الذين لديهم معتقدات سلبية أو غير مفيدة عن النوم، ويعانون مستويات أعلى من القلق، أبلغوا عن تكرار أكبر لهذه الجفلات. كما وصف كثيرون شعوراً بالضغط النفسي، وكأنهم مطالبون بإجبار أنفسهم على النوم في أسرع وقت ممكن.

وقد يؤدي الانشغال المستمر بضرورة النوم إلى زيادة التوتر عند الذهاب إلى الفراش، ما يجعل الاسترخاء أكثر صعوبة. لكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد اتجاه العلاقة: هل يسهم القلق والضغط النفسي في زيادة الجفلات، أم أن تكرار هذه التجارب المزعجة يفاقم القلق ويؤثر في جودة النوم؟

هل تستدعي القلق؟
لا تستدعي الرعشة النومية العرضية القلق في العادة، فهي ظاهرة شائعة وقد تحدث حتى لدى الأشخاص الأصحاء. لكن إذا تكررت بصورة مزعجة، أو تسببت في الاستيقاظ المتكرر والخوف من النوم والإرهاق خلال النهار، فقد يكون من المفيد استشارة طبيب لتقييم جودة النوم واستبعاد أي أسباب أخرى.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية التعامل مع النوم باعتباره عملية تتأثر بالحالة النفسية، وليس مجرد استجابة جسدية، كما تشير إلى أن تخفيف التوتر وتجنب الضغط على النفس من أجل النوم قد يساعدان على تحسين تجربة الراحة الليلية، وإن كانت الدراسة لا تثبت أن هذه الخطوات تمنع الجفلات النومية.
 
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