هل تتجاوز فوائد أدوية السمنة خسارة الوزن؟

بحثت مراجعة علمية أجراها باحثون من جامعتي غوتنبرغ السويدية وكوبنهاغن الدنماركية، ونُشرت في دورية "Science"، الأدلة المتاحة بشأن تأثير أدوية السمنة والسكري من النوع الثاني في الوظائف الإدراكية، بما يشمل الذاكرة والانتباه والتخطيط وسرعة معالجة المعلومات.وجاءت هذه المراجعة في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن الفوائد المحتملة لأدوية مثل "سيماغلوتايد" و"تيرزيباتايد"، المعروفة تجارياً بأسماء مثل "أوزمبيك" و"مونجارو".ومع ذلك، لم تقدم التجارب السريرية التي أجرتها شركة "نوفو نورديسك"، دليلاً على أن "سيماغلوتايد" يبطئ تطور ألزهايمر في مراحله المبكرة، رغم تأثيره في عدد من المؤشرات الحيوية المرتبطة بالمرض.تؤثر أدوية "GLP-1" في عمليات بيولوجية ترتبط بتنظيم الأيض ووظائف الدماغ. وأظهرت تجارب أجريت على الحيوانات احتمالات لوجود تأثيرات إيجابية في التعلم والذاكرة، بينما جاءت نتائج الدراسات البشرية متفاوتة.كما ربطت تحليلات للسجلات الصحية بين استخدام هذه الأدوية وانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى مرضى من النوع الثاني، لكن هذه النتائج لا تثبت أن العلاج نفسه هو السبب المباشر وراء انخفاض المخاطر.وتكمن أهمية هذه النتائج في أن السمنة والسكري قد يرتبطان بصعوبات في التركيز والتخطيط وسرعة التفكير، نتيجة اضطرابات التمثيل الغذائي وتأثر صحة الأوعية الدموية. ومن ثم، قد يساعد تحسين هذه العوامل في الحفاظ على القدرات الذهنية.وترى ستينا بورشرز، المؤلفة الأولى للمراجعة والباحثة في الجامعتين، أن توقيت العلاج وتحديد الفئات الأكثر استفادة يمثلان عنصرين أساسيين لفهم هذه العلاقة.لا يزال الباحثون يسعون للإجابة عن سؤال جوهري: هل يمكن أن تؤثر هذه الأدوية مباشرة في الدماغ، أم أن أي تحسن إدراكي محتمل ينتج عن تحسين مستويات السكر وصحة الأيض والأوعية الدموية؟ويرى كريستوفر كليمنسن، المؤلف الأقدم للمراجعة ورئيس مجموعة بحثية بجامعة كوبنهاغن، أن التطور المتسارع في أدوية السمنة يتيح فرصة لفهم العلاقة بين تنظيم عمليات الأيض ووظائف الدماغ، وربما تطوير علاجات تستهدف الحفاظ على القدرات الإدراكية مستقبلاً.يدعو الباحثون إلى إجراء تجارب سريرية تتابع الذاكرة والوظائف الذهنية منذ بدء العلاج، بدلاً من الاكتفاء بقياس مؤشرات المرض أو التغيرات الأيضية.كما يشددون على ضرورة تقييم المخاطر المحتملة، خصوصاً لدى كبار السن والأشخاص الأكثر ضعفاً، إذ قد يؤدي فقدان الوزن السريع إلى تراجع الكتلة العضلية والأداء البدني، بما قد يقلل الفوائد الإجمالية للعلاج.وبذلك، لا يزال الحديث عن حماية أدوية التخسيس للذاكرة احتمالاً علمياً يستحق الدراسة، وليس فائدة مثبتة حتى الآن.