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صحة

دراسة تحذر: الفركتوز قد يعزز انتشار الخلايا السرطانية وتكوين أورام جديدة

Lebanon 24
13-11-2026 | 04:00
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دراسة تحذر: الفركتوز قد يعزز انتشار الخلايا السرطانية وتكوين أورام جديدة
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أظهرت دراسة حديثة نُشرت في دورية «نيتشر إيجينغ» أن الفركتوز، وهو أحد أنواع السكر الموجودة في الفواكه والعسل ومواد غذائية أخرى، قد يؤدي دوراً في تعزيز انتشار الخلايا السرطانية وتكوين أورام ثانوية.

وأظهرت تجارب أجراها باحثون في معهد ويستار الأميركي أن بعض الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي تفرز جزيئات، أبرزها الفركتوز، تؤثر في الخلايا المجاورة وتضعف الروابط التي تحافظ على تماسكها، ما يسهل انفصالها وانتقالها إلى أجزاء أخرى من الجسم.
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كما أشارت النتائج إلى أن هذه الآلية قد ترتبط بانخفاض إنتاج الكوليسترول داخل الخلايا السرطانية، الأمر الذي يضعف التصاقها ببعضها.

ورغم أهمية هذه النتائج في فهم آليات انتشار السرطان، فإنها لا تزال قائمة على تجارب قبل سريرية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات على البشر قبل اعتماد أي توصيات غذائية أو علاجية.

وحذر الباحثون من التسرع في استخلاص استنتاجات بشأن أدوية خفض الكوليسترول، مؤكدين أن النتائج لا تشكل مبرراً للتوقف عن تناولها.



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