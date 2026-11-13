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صحة

إنكلترا تسجل زيادة في معدلات عدوى مقاومة للأدوية

Lebanon 24
13-11-2026 | 06:46
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إنكلترا تسجل زيادة في معدلات عدوى مقاومة للأدوية
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كشفت بيانات حديثة صادرة عن "وكالة الأمن الصحي" في المملكة المتحدة عن إصابة أكثر من 400 شخص أسبوعياً بحالات عدوى مقاومة للمضادات الحيوية في إنكلترا خلال العام الماضي.
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وأشارت البيانات، التي نشرت الخميس، إلى أن حالات عدوى مجرى الدم المقاومة للأدوية ارتفعت بنحو 17٪ منذ 2019، مما يبرز التحدي الذي يواجه جهود المملكة المتحدة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية.

وتسلط تلك البيانات الضوء على التهديد المتزايد الذي تمثله مقاومة مضادات الميكروبات رغم الجهود المبذولة للحد من استخدام المضادات الحيوية، بحسب "يورو نيوز".

وفي عام 2025، سجلت  21 ألفاً و129 حالة من تجرثم الدم المقاوم للمضادات الحيوية، وهي عدوى قد تشكل خطراً على الحياة عندما تكون البكتيريا موجودة في مجرى الدم، بزيادة نسبتها 16.8% مقارنة بـ18 ألفاً و86 حالة في عام 2019.

يأتي استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الإصابات بالعدوى رغم انخفاض استهلاك المضادات الحيوية عبر "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" في المملكة المتحدة.

وانخفض إجمالي استخدام المضادات الحيوية بنسبة 10.7% بين عامي 2019 و2025، من 17.8 إلى 15.9 جرعة يومية محددة لكل 1000 نسمة في اليوم. (إرم نيوز) 
 
 
 
 
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