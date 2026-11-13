ماذا يفعل الفطر القاتل بجسم الإنسان؟

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ووفقاً لصحيفة " " ، شهدت موجة غير مسبوقة من حالات التسمم بهذا الفطر خلال موسم الأمطار 2025-2026، أسفرت عن 4 وفيات ونحو 40 حالة استدعت دخول المستشفيات، فيما احتاج بعض المصابين إلى زراعة الكبد. قد يبدو البري غذاءً طبيعياً آمناً، لكن بعض أنواعه تحتوي على سموم شديدة الخطورة، قادرة على إحداث تلف حادٍ في الكبد والكلى، وقد تؤدي إلى الوفاة. ويأتي فطر "قبعة الموت" (Amanita phalloides) في مقدمة هذه الأنواع، بسبب سُمّيته العالية وصعوبة تمييزه عن أصناف صالحة للأكل.ووفقاً لصحيفة " " ، شهدت موجة غير مسبوقة من حالات التسمم بهذا الفطر خلال موسم الأمطار 2025-2026، أسفرت عن 4 وفيات ونحو 40 حالة استدعت دخول المستشفيات، فيما احتاج بعض المصابين إلى زراعة الكبد.

وتكمن خطورة هذا الفطر في احتوائه على مركبات سامة تعرف باسم "الأماتوكسينات"، التي تستهدف خلايا الكبد، وتعطل قدرتها على إنتاج البروتينات الضرورية للحياة، ما قد يؤدي إلى موت الخلايا، وحدوث فشل كبدي حاد. ويمكن لهذه السموم أيضاً أن تلحق أضراراً بالكلى، وتؤثر في وظائف أعضاء أخرى.



ولا تظهر الأعراض بالضرورة فور تناوله، إذ قد تمر 6 إلى 24 ساعة قبل بدء الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال، وقد يشعر المصاب بتحسن مؤقت بعد ذلك، رغم استمرار تطور الضرر الداخلي. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يتفاقم تلف الكبد خلال الأيام التالية، وصولاً إلى فشل وظائفه والحاجة إلى زراعة كبد.

وتزداد خطورة التسمم لأن هذا الفطر قد يشبه أنواعاً مألوفة وصالحة للأكل، كما أن الطهي والغلي والتجميد والتجفيف لا تزيل سُميته. ولا تقتصر مخاطره على البشر، إذ يمكن أن يسبب تسمماً قاتلاً للحيوانات الأليفة أيضاً.



ويحذّر الخبراء من جمع الفطر البري أو تناوله اعتماداً على شكله، مؤكدين على ضرورة طلب المساعدة الطبية فور الاشتباه ، دون انتظار ظهور الأعراض، لأن التدخل المبكر قد يكون حاسماً في الحد من المضاعفات. (إرم نيوز)