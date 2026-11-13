بخلايا جذعية من المشيمة.. علاج تجريبي يبشر بإنهاء معاناة مرضى تقرحات القدم السكرية

أظهرت تجربة سريرية أولية على البشر نتائج واعدة لعلاج مشتق من المشيمة البشرية، بعدما ساهم في التئام تقرحات القدم السكرية المزمنة التي لم تستجب للعلاجات التقليدية، وفق تقرير لوكالة " ".

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وتظهر تقرحات القدم السكرية على شكل جروح مفتوحة، نتيجة تلف الأعصاب المسؤولة عن الإحساس بإصابات القدم، إلى جانب تضرر الشرايين التي توفر اللازم لالتئام الجروح.

وبحسب الجمعية الأميركية للسكري، فإن ما يصل إلى 20% من المصابين بهذه التقرحات المزمنة قد يحتاجون في نهاية المطاف إلى بتر أحد الأطراف.

ووفق دراسة نُشرت في دورية "ستيم سيلز ترانسليشنال "، شملت التجربة 10 مرضى يعانون جروحاً كبيرة، تلقى كل منهم حقنة واحدة من خلايا تجريبية مستخرجة من أنسجة مشيمة سليمة، يجري عادة التخلص منها بعد الولادة. وحقن الباحثون هذه الخلايا داخل الجروح وحولها، إضافة إلى الأنسجة الرخوة المحيطة بها.

وأفاد مريضان بالتئام جروحهما خلال شهرين، فيما سجلت الدراسة شفاءً كاملاً لدى المشاركين العشرة خلال ستة أشهر.

كارستنز، من معهد ويك للطب التجديدي في ولاية ، والمشارك في إعداد الدراسة، إن التجربة صُممت أساساً لتقييم سلامة العلاج.

وأوضح أن أجسام المشاركين تقبلت الخلايا بشكل جيد، من دون تسجيل آثار جانبية خطيرة مرتبطة بالعلاج خلال فترة متابعة امتدت 12 شهراً.

كما أشار الباحثون إلى أن تسعة من أصل عشرة مرضى لاحظوا تحسناً في الإحساس بأقدامهم التي تلقت العلاج، ما يعزز الآمال بإمكانية استخدام الخلايا المشتقة من المشيمة لعلاج تقرحات القدم السكرية والاعتلال العصبي المحيطي.