سر جديد لطول العمر.. الباحثون يربطون بين تقليل البروتين وصحة أفضل

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وأوضح الباحث في الدراسة، دادلي لامينغ من جامعة ويسكونسن-ماديسون، أن البروتين ضروري لبناء العضلات وتعزيز الاستجابة للتمارين الرياضية، إلا أن كثيرين، خصوصاً قليلي النشاط البدني، قد يستهلكون كميات تفوق احتياجاتهم الفعلية، وهو ما قد تكون له آثار صحية غير مرغوبة.



ولطالما أظهرت الأبحاث أن تقليل السعرات الحرارية يطيل العمر لدى العديد من الكائنات الحية ويحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن، لكن الالتزام طويل الأمد بهذا النهج يبقى صعباً. لذلك ركز العلماء على معرفة ما إذا كان نوع الغذاء، وليس فقط كميته، هو العامل الأهم. كشفت مراجعة علمية شملت أكثر من 350 دراسة علمية، ونشرتها دورية تابعة لدار Cell Press، أن تقليل استهلاك البروتين قد يساعد على إبطاء الشيخوخة البيولوجية وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، وربما يسهم في إطالة العمر، ما يثير تساؤلات حول الإقبال المتزايد على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، بحسب ما نقل موقع "ساينس " Science Daily.وأوضح الباحث في الدراسة، دادلي لامينغ من جامعة ويسكونسن-ماديسون، أن البروتين ضروري لبناء العضلات وتعزيز الاستجابة للتمارين الرياضية، إلا أن كثيرين، خصوصاً قليلي النشاط البدني، قد يستهلكون كميات تفوق احتياجاتهم الفعلية، وهو ما قد تكون له آثار صحية غير مرغوبة.ولطالما أظهرت الأبحاث أن تقليل السعرات الحرارية يطيل العمر لدى العديد من الكائنات الحية ويحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن، لكن الالتزام طويل الأمد بهذا النهج يبقى صعباً. لذلك ركز العلماء على معرفة ما إذا كان نوع الغذاء، وليس فقط كميته، هو العامل الأهم.





في المقابل، تؤكد أبحاث أخرى أهمية البروتين للحفاظ على كتلة العضلات، خاصة لدى كبار السن وعند ممارسة النشاط البدني. ويُعد الحفاظ على العضلات عاملاً مهماً للوقاية من الضعف وتراجع الحركة وزيادة مخاطر السقوط مع التقدم في العمر.



ومن التفسيرات المحتملة لهذه النتائج ارتفاع مستويات هرمون FGF21 عند خفض تناول البروتين. ويساعد هذا الهرمون الجسم على التكيف مع التغيرات الغذائية وتنظيم استخدام الطاقة وسكر الدم وتقليل الالتهابات، وهي عوامل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية الشيخوخة. وأظهرت تجارب أجريت على الذباب والقوارض أن خفض البروتين يمكن أن يزيد متوسط العمر حتى عند ثبات إجمالي السعرات الحرارية. كما أشارت دراسات بشرية إلى أن تقليل البروتين قد يساعد على خفض الوزن ونسبة الدهون وتحسين مستويات سكر أثناء الصيام، رغم أن هذه النتائج لا تثبت بشكل مباشر إطالة العمر لدى البشر.في المقابل، تؤكد أبحاث أخرى أهمية البروتين للحفاظ على كتلة العضلات، خاصة لدى كبار السن وعند ممارسة النشاط البدني. ويُعد الحفاظ على العضلات عاملاً مهماً للوقاية من الضعف وتراجع الحركة وزيادة مخاطر السقوط مع التقدم في العمر.ومن التفسيرات المحتملة لهذه النتائج ارتفاع مستويات هرمون FGF21 عند خفض تناول البروتين. ويساعد هذا الهرمون الجسم على التكيف مع التغيرات الغذائية وتنظيم استخدام الطاقة وسكر الدم وتقليل الالتهابات، وهي عوامل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية الشيخوخة.

كما لفت الباحثون إلى دور بعض الأحماض الأمينية المكونة للبروتين، مثل الميثيونين والإيزوليوسين والفالين. وتشير الأدلة إلى أن الإفراط في تناول هذه الأحماض قد ينشط مسارات بيولوجية مرتبطة بالنمو، لكن استمرار تنشيطها لفترات طويلة ربما يسهم في السمنة والالتهابات وأمراض مرتبطة بالتقدم في السن.



ويرى الباحثون أن تقييد أنواع محددة من الأحماض الأمينية قد يحقق بعض فوائد الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين، ما يشير إلى أن العلاقة بين البروتين وطول العمر أكثر تعقيداً من مجرد زيادة أو تقليل الكمية المستهلكة.



وتخلص المراجعة إلى أن البروتين يظل عنصراً غذائياً أساسياً، لكن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن تقليل استهلاكه قد يوفر فوائد صحية لبعض الأشخاص، في تحدٍّ للاعتقاد السائد بأن زيادة البروتين تؤدي دائماً إلى صحة أفضل.